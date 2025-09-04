La serie de Tomb Raider confirma a Sophie Turner como Lara Croft y fija fecha de inicio de producción

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Tras meses de rumores que la situaban como la actriz favorita para el papel, ya es oficial que Sophie Turner, conocida por dar vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, encabezará la nueva serie de Tomb Raider encarnando a Lara Croft. El proyecto televisivo de Amazon MGM Studios recibe luz verde definitiva y relanzará en la pequeña pantalla el icónico videojuego con una nueva etapa liderada creativamente por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que ejerce de creadora, guionista y productora ejecutiva.

El anuncio oficial llega a través de las redes sociales de Amazon MGM Studios, que además del fichaje de Turner y la reafirmación de Waller-Bridge al frente del desarrollo, ha confirmado a Chad Hodge (Good Behavior) como productor ejecutivo y co-showrunner y a Jonathan van Tulleken (Shogun) como director y productor ejecutivo.

"Estoy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este equipo creativo fenomenal. No es muy habitual poder hacer una serie de esta escala con un personaje al que creciste amando. Sacad vuestros artefactos, Croft está de camino", declara Waller-Bridge en un comunicado difundido por el estudio y recogido en la web oficial de Tomb Raider.

Turner también ha celebrado su fichaje: "Estoy inmensamente feliz de interpretar a Lara Croft. Es una figura icónica que significa mucho para gran cantidad de personas y voy a darlo todo. El listón está alto después de Angelina y Alicia con sus poderosas interpretaciones, pero con Phoebe al timón, estamos en muy buenas manos. No puedo esperar a que veáis lo que estamos preparando".

Desde la división televisiva de Amazon subrayan el alcance global del personaje y que la serie apelará tanto a fans de los videojuegos como al nuevo público. "Lara Croft es uno de los personajes de videojuegos más reconocibles e icónicos de todos los tiempos. Esta serie honrará el legado de Tomb Raider a la vez que ofrecerá nuevas aventuras a fans de todo el mundo", asegura Vernon Sanders, responsable de Televisión Global de Prime Video & Amazon MGM Studios.

Nacida en 1996 de la mano de Core Design, la franquicia Tomb Raider redefinió la aventura de acción en 3D con una mezcla de exploración arqueológica, plataformas, puzzles y combate en escenarios míticos que prepara expandir su legado con una nueva expedición televisiva. Amazon MGM Studios ha fijado el 19 de enero de 2026 como inicio de producción, aunque por ahora no hay fecha de estreno ni sinopsis oficial.

El fichaje de Turner culmina un proceso en el que sonaron otros nombres para el papel como Mackenzie Davis, Emma Mackey y Lucy Boynton, y pone fin a las dudas sobre el estado del proyecto. En la gran pantalla, Croft fue interpretada anteriormente por Angelina Jolie y Alicia Vikander en las películas de 2001 y 2018, respectivamente.