La serie de The Batman de Matt Reeves será una precuela anterior al Bruce Wayne de Robert Pattinson

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el anuncio de que Matt Reeves prepara una nueva serie para HBO Max que conectará con la película de The Batman, ahora llegan nuevas pistas sobre el posible argumento de la ficción. Al parecer, se trata de una precuela, que explicará cómo el crimen y la corrupción se adueñaron de la ciudad de Gotham antes de que Bruce Wayne se convirtiera en el hombre murciélago.

Según informa Variety, la serie co-creada por Reeves y por Terrence Winter (Boardwalk Empire) narrará cómo llegó a convertirse Gotham en una metrópolis llena de criminales y corruptos. Si bien la película de The Batman contará con un buen puñado de personajes -como Pingüino, Enigma, Catwoman, James Gordon o Carmine Falcone- se desconoce si alguno de ellos aparecerá en la próxima serie de HBO Max.

No idea if Patz will make man appearance but what I have learned is that it be set before when THE BATMAN is set and dive into how Gotham became corrupt and infested with criminals. https://t.co/s1frb1trat