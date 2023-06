Sexo en Nueva York: Kim Cattrall (Samantha) estará en la temporada 2 de And Just Like That

Sexo en Nueva York: Kim Cattrall (Samantha) estará en la temporada 2 de And Just Like That - HBO

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

En 2021 se estrenó And Just Like That, continuación de Sexo en Nueva York. Los fans quedaron muy decepcionados al enterarse de que Kim Cattrall no participaría en la nueva serie, pero parece que, tal y como se venía rumoreando desde hace meses, la actriz ha cambiado de opinión y Samantha regresará en la temporada 2.

Según Variety, Cattrall hará un breve cameo y aparecerá en una escena. Según las fuentes consultadas por el medio, Cattrall grabó su aparición el 22 de marzo en Nueva York sin ver ni hablar con las estrellas de la serie, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, ni con el showrunner, Michael Patrick King.

En la escena, Samantha, que se ha mudado a Londres, mantendrá una conversación telefónica con Carrie Bradshaw. Patricia Field, diseñadora de vestuario de Sexo en Nueva York, ha vestido a Cattrall para la secuencia a pesar de que no trabaja en And Just Like That. "La aparición de Cattrall como Samantha no supondrá una continuación del personaje, por ahora", recalca Variety.

En la primera temporada de And Just Like That se revela que Samantha se mudó a Londres y se distanció del resto de protagonistas. Sin embargo, al final de la entrega Carrie y Samantha parecen reconciliarse vía WhatsApp y acuerdan verse.

Cattrall y Parker tuvieron problemas en el set de Sexo en Nueva York, por lo que la británica había rechazado anteriormente volver a dar vida a Samantha. "No habrá más Sexo en Nueva York para mí", declaró en una entrevista con Piers Morgan en 2017. "Nunca hemos sido amigas", agregó. En 2018 el enfrentamiento entre ambas se recrudeció cuando Parker dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano.

"No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento", publicó Cattrall en Instagram mencionando a su compañera. "Que te pongas en contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras antes y ahora. Déjame decirte esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para instaurar tu imagen de niña buena", agregó.

Además de participar en la serie, Cattrall encarnó a Samantha en las dos cintas de la saga: Sexo en Nueva York: La película (2008) y Sexo en Nueva York 2 (2010).