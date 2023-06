Kim Cattrall (Samantha) vetó a Sarah Jessica Parker en su regreso a la temporada 2 de And Just Like That

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Pese a su negativa de participar en una tercera película de Sexo en Nueva York, Kim Cattrall ha aceptado aparecer en el spin-off And Just Like That. La actriz volverá a encarnar a Samantha en la serie, pero para su cameo ha impuesto dos exigencias.

Cattrall no tiene buena relación con Sarah Jessica Parker, un enfrentamiento que se remonta al rodaje de Sexo en Nueva York y que aparentemente surgió porque Parker cobraba más que el resto de actrices. Ahora la británica ha decidido regresar, pero, según Page Six con dos condiciones: no quería rodar con Parker, Cynthia Nixon, y Kristin Davis, y tampoco quería coincidir en el set con el showrunner Michael Patrick King.

Tal como se ha desvelado, en el cameo se podrá ver a Samantha sola en un coche y hablando por teléfono con Carrie. "Debe haber cobrado un montón de dinero. Simplemente eso demuestra el poder de Kim. Todavía la necesitan en la serie. Pero, a pesar de que esto puede hacer que los fans piensen que volverá para la próxima temporada, nunca lo hará. La trataron mal. Me alegro de que ella llegue a ser la heroína. Estoy seguro de que se necesitó mucha insistencia para que el cameo sucediera", declaró una fuente a Page Six.

"La oferta que se le hizo a Kim siempre fue una llamada telefónica, filmada sola, como lo son la mayoría de escenas de llamadas. Fue una manera fácil y conveniente para que Samantha regresara. Estamos encantados de que haya funcionado", explicó por su parte un representante de HBO Max.

El medio también habló con Candace Bushnell, autora de la novela en que se basó Sexo en Nueva York. "Me encanta Kim, a todo el mundo le encanta Kim. Estoy seguro de que le pagaron generosamente. Kim es una mujer adulta y hace las cosas en sus propios términos. Es lo que los fans quieren", opinó.

Asimismo, Page Six habló con Patricia Field, diseñadora de vestuario de Sexo en Nueva York. La experta ha vestido a Cattrall para la secuencia a pesar de que no trabaja habitualmente en And Just Like That."Amo a Kim, me encantó vestirla, fue genial. Fue una oportunidad maravillosa. Ella pidió algo específico y se lo di. Lo hice por ella", expuso.