Kim Cattrall vs Sarah Jessica Parker: La verdadera razón por la que Samantha no regresará a Sexo en Nueva York

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Sexo en Nueva York regresará con una tanda de 10 episodios titulada 'And Just Like That...' y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Sin embargo, la producción no contará con Kim Cattrall, Samantha en la ficción. Aunque la actriz no se ha pronunciado al respecto, todo apunta a que su enfrentamiento con Parker podría estar detrás de su ausencia.

Sarah Jessica Parker confirmó la ausencia de Cattrall en Instagram. "Samantha no es parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotras. No importa dónde estemos o qué hagamos", dijo en respuesta a un comentario de un seguidor.

La ausencia de Cattrall no es una sorpresa para muchos fans. En repetidas ocasiones ha declarado que no tenía interés en regresar para un tercer largometraje. "Recuerdo claramente el momento en que tomé esa decisión. Me llamaron para hablar sobre ello y la respuesta simplemente fue: 'gracias, pero no'", declaró en una entrevista en el programa Life Stories.

Además, Cattrall ha hablado públicamente sobre sus problemas con Sarah Jessica Parker. "Podría haberse portado mejor. No sé cuál es su problema", dijo sobre su compañera. Pero su mayor ataque público llegó en 2018, cuando falleció el hermano de Cattrall. Parker le dio el pésame a la actriz y ella contestó en Instagram.

"No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico", publicó. "Tus continuos acercamientos son un doloroso recordatorio de lo cruel que eras antes y eres ahora. Déjame decir esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para preservar tu imagen de buena chica", afirmó.

La intérprete que encarnó a Samantha no se ha pronunciado respecto a 'And Just Like That...', aunque sí ha dado pistas de su opinión a través de uno de sus 'me gusta' en Twitter. "Me encanta Sexo en Nueva York y, aunque me entristece que Samantha no vuelva, aplaudo el hecho de hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti mismo en primer lugar. Bien hecho, Kim Cattrall", tuiteó un fan, publicación que se ganó un 'like' de la estrella.