¿Por qué Sauron no está en el tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder?

Amazon ha mostrado el nuevo tráiler de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', su apuesta televisiva más ambiciosa hasta el momento que devolverá a los fans hasta la Tierra Media para relatar una aventura nunca vista en pantalla hasta la fecha. Ahora bien, tras examinar detenidamente el adelanto, entre los seguidores del universo Tolkien ha surgido una pregunta: ¿por qué Sauron no aparece?

Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, varios milenios antes de lo ocurrido en las trilogías de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos', el avance de la ficción mostró a nuevos personajes, como el elfo Arondir (Ismael Cruz Córdova), el rey enano Durin IV (Owain Arthur), señor de la ciudad subterránea de Khazad-dûm o la princesa enana Disa (Sophia Nomvete).

Además, también aparecieron antiguas figuras reconocidas por el público, aunque en sus versiones más jóvenes, como la etérea e intrépida Galadriel (Morfydd Clark), la cual será uno de los personajes centrales de la historia o Elrond (Robert Aramayo). Sin embargo, a quién se ha echado en falta es al gran villano de la Tierra Media: Sauron.

Antagonista por antonomasia de la saga, es más que lógico que los fans esperen la irrupción del Señor Oscuro. Es más, fue el único personaje al que se le pudo reconocer en los carteles en los que solo se veían las manos de los protagonistas.

Según los detalles oficiales de la trama, Galadriel está dando caza a los últimos sirvientes de Morgoth, mientras que Elrond ayuda al Gran Rey Gil-Galad en Lindon. Estos detalles acercan la narrativa de 'Los Anillos de Poder' a los primeros milenios de la Segunda Edad, en la que Sauron pasó su tiempo reuniendo poder tras una derrota humillante en la Primera Edad como principal lugarteniente de Morgoth.

Su presencia, no obstante, se deja sentir, pues en 'Los Anillos de Poder', Galadriel está preocupada por un mal "que va creciendo", en lugar de un enemigo en concreto que se prepare para la guerra. El que no haya aparecido en el nuevo tráiler, no implica que Sauron no sea una parte fundamental de la trama o que su aparición se guarde como un gran acto final. Es más, su amenaza se acentúa.

No hay que olvidar que la serie de Amazon Prime Video tiene lugar miles de años antes de los hechos relatados en El hobitt y la trilogía de El Señor de los Anillos. Una época en la que Sauron forjó los Anillos de Poder (tres para los reyes elfos, siete para los reyes de los enanos y nueve para los reyes de los hombres) y del Anillo Único que los controlaría a todos y le alzaría como el Señor Oscuro tras la derrota de su antecesor, Morgoth.

Para saber exactamente dónde está el todavía no tan terrible Sauron, habrá que esperar a la llegada de los primeros episodios de la ficción, los cuales tienen previsto estrenarse el 2 de septiembre con Juan Antonio Bayona ('Lo imposible', 'Un monstruo viene a verme') como director de los dos primeros capítulos.