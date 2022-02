El Señor de los Anillos: Los anillos de poder: Primeras imágenes de los jóvenes Galadriel y Elrond

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video va desvelando los misterios de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder', la esperada serie precuela de la trilogía del Anillo de J.R.R. Tolkien que se estrenará el 2 de septiembre. Van llegando las primeras imágenes de la ficción y, entre ellas, puede verse cómo serán las versiones jóvenes de Galadriel y Elrond que proatgonizan la producción de la plataforma, ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media.

Aunque el esperado primer tráiler será uno de los platos fuertes de los anuncios que se emitirán durante la Super Bowl, que tiene previsto celebrarse este domingo 13 de febrero. Prime Video ha dejado un primer aperitivo compartiendo varias imágenes inéditas de personajes reconocidos como los de Galadriel y Elrond, a los que daban vida en las películas Cate Blanchett y Hugo Weaving cuyas versiones más jóvenes son interpretadas por Robert Aramayo y Morfydd Clark.

Han sido en Vanity Fair donde han podido verse las instantáneas, en las que aparecen también nuevos personajes cuyas identidades se han revelado. Poco a poco van conociéndose más detalles sobre esta producción, ambientada miles de años antes de lo sucedido en las trilogías cinematográficas de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit'.

Bajo ese halo de misterio, Amazon ha logrado crear aún más expectación sobre la producción. No obstante, paulatinamente el servicio en streaming ha comenzado una campaña viral tras lanzar más de una veintena de carteles de los personajes en los que solo podían verse sus manos y solamente Sauron era identificable. Ahora, las nuevas imágenes ponen rostro a los protagonistas de este nuevo viaje audiovisual a la Tierra Media

