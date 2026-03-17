Sarah Michelle Gellar culpa a una persona concreta de la cancelación del reboot de Buffy, cazavampiros: "No era fan" - CONTACTO

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Hace apenas unos días, la propia Sarah Michelle Gellar, protagonista de la icónica serie Buffy, cazavampiros, dio a conocer la cancelación del esperado reboot de la ficción que preparaba Hulu, Buffy: New Sunnydale. Ahora, la actriz ha revelado cómo se enteró de la triste noticia, compartiendo además su sentimiento de que la actitud de un ejecutivo en particular podría haber tenido algo que ver con el prematuro final del proyecto.

Tal y como reveló la intérprete en una entrevista concedida a People, se encontraba en el SXSW Film & TV Festival en Austin, Texas, con motivo del estreno de Noche de bodas 2, "a punto de salir al escenario ante todos los fans", cuando recibió la llamada. "Hulu había decidido no seguir adelante con el reboot de Buffy. Te lo aseguro, nadie se lo esperaba", expresó.

Gellar remarcó lo inoportuno que fue enterarse de la cancelación del proyecto en ese momento, no solo por ella, sino también por Chloé Zhao. La cineasta iba a dirigir el primer episodio y precisamente ese fin de semana acudía a la gala de los Oscar, optando al galardón a mejor dirección por Hamnet (reconocimiento que finalmente se llevó Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra).

"Que nos llamaran el viernes de lo que debería haber sido la celebración de Chloé por una película increíble, y el estreno mundial de algo en lo que yo había trabajado muy duro, es... Eso dice mucho", lamentó la intérprete.

En cuanto a los motivos detrás de la cancelación de la serie, Gellar no dudó en echar cierta culpa a un ejecutivo "que no solo no era fan de la serie original, sino que se enorgullecía de recordarnos constantemente que nunca había visto la serie completa y que no era lo suyo".

"Es muy difícil cuando te haces cargo de una serie tan querida como Buffy, no solo para el mundo, sino también para mí y para Chloé. Eso te da una idea de la dura batalla que hemos estado librando desde el primer día, cuando tu ejecutivo se enorgullece, literalmente, de decirte que no la ha visto", explicó Gellar.

GELLAR LAMENTA DECEPCIONAR A LOS FANS DE BUFFY

Hablando del vídeo que grabó la mañana después del estreno de su última película, Noche de bodas 2, para compartir la noticia de la cancelación de Buffy: New Sunnydale con los fans, la actriz señaló que, si bien "fue duro", también le permitió "sentir todo el cariño que estaban demostrando". "Los fans eran la única razón por la que hacíamos esta serie, para empezar", aseguró, preguntándose entonces "¿cómo se hace una serie tan querida con alguien a quien no le gusta?"

"Chloé y yo sentimos lo mismo. Decepción. No queremos decepcionar a los fans. Eso duele", apuntó Gellar. La actriz expuso que les había entristecido "cómo se gestionó y cuándo se gestionó" pero que no había querido que eso opacara sus otros éxitos. "Le dije [a Zhao]: 'El domingo por la noche, te pones esa corona, caminas por la alfombra roja y te empapas de todo ese amor por lo que te has ganado, y te olvidas del resto'. Para mí es importante que esto no reste mérito a lo que hemos conseguido y a lo que ella ha conseguido. Y siempre queda mucho más por hacer", subrayó.

Aparte de con Zhao como directora, la nueva serie de Buffy ya había fichado a Ryan Kiera Armstrong como su protagonista y contaba con Nora y Lilla Zuckerman como guionistas. Aunque el rechazo de Hulu es un duro golpe para el reboot, este aún podría ser posible y es que, según Deadline, el proyecto no habría sido descartado del todo y podría buscar acomodo en otra plataforma.