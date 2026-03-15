Buffy, cazavampiros vuelve a morir: Hulu cancela el reboot y los fans ya piden a Netflix que lo resucite - FOX FILM CORP

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Buffy: New Sunnydale, el esperado reboot de la icónica serie Buffy, cazavampiros, ha sido cancelado por Hulu. Ha sido la propia Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie original y que iba también a participar en la resurrección de la serie, la que ha dado la noticia a sus fans.

"Lamentablemente, Hulu ha decidido no seguir adelante con Buffy: New Sunnydale", declaró la actriz, que iba a ejercer además como productora ejecutiva de la serie en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. En el mismo, Geller afirma que quería que los fans se enteraran directamente por ella.

El reboot llevaba en desarrollo desde febrero de 2025, cuando Hulu anunció el proyecto con gran expectación. Uno de sus mayores atractivos era el fichaje de la directora Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland y responsable de la aclamada Hamnet, nominada a 8 premios de la Academia, que iba a encargarse de dirigir el primer episodio.

Según Deadline, el estado del piloto rodado por Zhao llevaba varias semanas siendo incierto antes de que Hulu tomara la decisión definitiva de no continuar con la serie en la que Ryan Kiera Armstrong (Star Wars: Tripulación Perdida) iba a tomar el testigo de Sarah Michelle Gellar como la nueva cazadora destinada a proteger al mundo de las fuerzas oscuras.

Gellar se mostró visiblemente emocionada al anunciar la cancelación y aprovechó el mensaje para agradecer a Zhao su trabajo en el proyecto. "Nunca pensé que volvería a ponerme las botas de Buffy -estilosas y asequibles-, y gracias a Chloé recordé cuánto la quiero y lo que significa para mí y para todos vosotros", dijo.

La reacción de los fans en redes fue de consternación, con numerosas peticiones para que Hulu reconsiderara su decisión o para que otra plataforma como Netflix rescatara el proyecto.

De hecho, la historia del reboot podría no haber terminado del todo. Deadline apunta que, pese al rechazo de Hulu, el proyecto no ha sido descartado por completo y podría buscar acomodo en otra plataforma. Gellar, por su parte, cerró su mensaje con una nota de humor y esperanza, citando una de las frases más queridas de la serie original: "Y os prometo que, si llega el Apocalipsis de verdad, aún podéis enviarme un mensaje".

Buffy, cazavampiros se emitió durante siete temporadas entre 1997 y 2003 con gran éxito y popularidad entre el público. En 1999 se estrenó un spin-off de la ficción, Ángel, centrado en el personaje de David Boreanaz.