El sueño de Sarah Michelle Gellar en el reboot de Buffy, cazavampiros

Sarah Michelle Gellar, quien encarnó a Buffy Summers en la emblemática serie de Buffy, cazavampiros, quiere resucitar a todos los personajes que murieron en el reboot que dirigirá Chloé Zhao (Eternals) para Hulu, con Ryan Kiera Armstrong como protagonista.

"Intentaremos encontrar un equilibrio entre personajes nuevos y antiguos. Mi sueño es traer de vuelta todos los personajes que murieron, pero también habrá que dejar espacio para nuevas historias", comentó Gellar a Vanity Fair en una entrevista durante el Festival de Cine de Cerdeña.

Gellar aseguró también que el reboot de Buffy, cazavampiros, "será más ligero que las últimas temporadas de la serie original", cuyas siete temporadas se emitieron entre 1997 y 2003. Por otro lado, la protagonista de cintas como Sé lo que hicisteis el último verano y Crueles intenciones confesó sentirse "muy afortunada" por no haber tenido que soportar la presión que enfrentan hoy en día los actores a causa de las redes sociales durante su etapa en Buffy y, además, quiere asegurarse de que esta suerte de continuación incluya temas actuales.

"Estamos intentando encontrar el modo de actualizar los temas de la serie, especialmente lo que supone sentirse un marginado en un mundo dominado por las redes sociales. Lo que queremos explorar son los límites espacio-temporales que afectan a la sociedad actual", expresó Gellar, a quien Zhao convenció de unirse a este nuevo capítulo de Buffy, cazavampiros.

"Durante muchos años me negué a un posible regreso de la serie", reconoció Gellar. "No quería repetir algo que ya se había hecho. Esperé a que llegara el momento adecuado. Entonces Chloé, una gran fan de Buffy, me propuso el proyecto y acepté. Ha sido un proceso largo: han pasado tres años y todavía seguimos trabajando en ello", concluyó.

El reboot de Buffy, cazavampiros, tendrá a Nora y Lilla Zuckerman como guionistas, quienes ejercerán además, junto a Zhao y la propia Gellar, como productoras ejecutivas. No está involucrado en la nueva entrega del universo el creador de la ficción, Joss Whedon, que en 2021 fue acusado de crear un ambiente tóxico de trabajo durante la producción por varias actrices, como Charisma Carpenter o Michelle Trachtenberg. Ambas actrices denunciaron el "comportamiento inapropiado" del cineasta y contaron con el apoyo del resto del elenco, incluyendo a la propia Sarah Michelle Gellar.

