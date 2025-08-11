Filtracíon del reboot de Buffy, cazavampiros con Sarah Michelle Gellar confirman la gran teoría

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Sarah Michelle Gellar ya está rodando el reboot de Buffy, cazavampiros capitaneado por Chloé Zhao (Nomadland). Desde el set llegan unas suculentas imágenes de la actriz que, además, parecen confirmar la gran teoría sobre la trama de la serie.

Publicadas por The New York Post en X, la primera de estas imágenes -que ya circulan por Internet- muestra a Gellar con un despampanante vestido corto rojo junto a un compañero del reparto. En la segunda, aparece acompañada por un miembro del rodaje en Los Ángeles y a punto de entrar en un edificio.

Por otro lado, un vídeo del set también muestra a la actriz dirigiéndose con varios integrantes del equipo de filmación para entrar en una caravana. Según apuntaba recientemente Daniel Ritchman, este reboot de Buffy cazavampiros, titulado New Sunnydale (Nuevo Sunnydale), con Ryan Kiera Armstrong en el papel principal, arrancará su trama con un evento llamado 'Sunnydale's Vampire Weekend', una suerte de festival centrado en los no muertos.

RARE VIDEO



Sarah Michelle Gellar filming Buffy the Vampire Slayer reboot on August 7, 2025 in LA



Link to 35 candids only in my gallery: https://t.co/522Cf2Qh9t #sarahmichellegellar #buffythevampireslayer #cruelintentions #scoobydoo #iknowwhatyoudidlastsummer pic.twitter.com/VWEVEO6yOn — all.gellar (@allsmgellar) August 9, 2025

Y es que, aunque no se ha confirmado, otras de las imágenes del set revelan un enorme cartel de dicho evento. Por lo tanto, parece que este reinicio de la serie también ambientará su trama en Sunnydale.

Los últimos rumores insinuaban que el antiguo hogar de Buffy Summers mostrará tanto su reciente reconstrucción como la parte antigua, además de que los vampiros emergerán tras el festival, convirtiéndose en la principal amenaza para la nueva cazadora.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DNJqnhKxcmC/?utm_source=ig_web_copy_link

Esto tiene todo el sentido del mundo. Sunnydale -también llamada la 'Boca del infierno'- fue el hogar de vampiros, monstruos de toda índole y otras aterradoras criaturas de la noche en la ficción original.

Pese a que la ciudad fue completamente arrasada, Sunnydale terminaría siendo reconstruida en los cómics. Por tanto, es lógico que el reinicio de Buffy, cazavampiros, quiera situar en ella su trama.

En este punto, conviene recordar que hay otra 'Boca del infierno' en la ciudad de Cleveland, Ohio. Pese a que esta no es una opción del todo descartable, todo apunta a que la acción se situará en Sunnydale, preservando así las raíces y la esencia que definieron la serie original y al personaje de Buffy.

Cabe destacar que el imponente look de Gellar en el set descuadra bastante con el que lució a lo largo de las siete temporadas de la ficción original. Esto ha llevado a muchos a especular que, tras más de dos décadas desde su épico final, la vida de Buffy Summers podría haber cambiado mucho, pero por ahora toca esperar para averiguarlo.

El reboot de Buffy, cazavampiros, tendrá a Nora y Lilla Zuckerman como guionistas, quienes ejercerán, además, junto a Zhao y la propia Gellar, como productoras ejecutivas. Además, Gellar también anticipó el pasado mes de junio que algunos personajes de la serie original volverían para aparecer en el reboot, manifestando que su sueño era "traer de vuelta todos los personajes que murieron", pero dejando espacio también para nuevas historias.

Conviene recordar además, que Michelle Trachtenberg, quien interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy a partir de la quinta temporada de la serie, falleció el pasado mes de febrero a los 39 años.