Samuel L. Jackson busca el pelotazo en el tráiler de Frisco King, spin-off de Tulsa King que ya tiene fecha de estreno

Archivo - Samuel L. Jackson vuelve al universo de Tulsa King en Frisco King, su esperado spin-off que ya tiene fecha de estreno - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Frisco King, el esperado spin-off protagonizado por Samuel L. Jackson que amplía el universo de Tulsa King, ya tiene primer tráiler y fecha de estreno en SkyShowtime. La nueva ficción de Taylor Sheridan, que retoma las andanzas del singular personaje Russell Lee Washington Jr., llegará a la plataforma el 21 de diciembre.

Jackson, cuyo regreso al UCM como el emblemático Nick Fury en Vengadores: Secret Wars ya ha sido confirmado, es el protagonista casi absoluto del primer adelanto. "Esto parece bastante ilegal", le dicen a Lee mientras las imágenes muestran una pistola y varios fajos de billetes. "¿Y?", contesta con ironía decidido a conquistar la pequeña localidad que da título a la serie.

"En Frisco, Texas", advierte el protagonista, y es que los tiroteos, mamporrazos, explosiones, persecuciones policiales... se trasladan de Oklahoma hasta esta "pequeña ciudad" que parece que pronto tendrá un nuevo rey criminal.

EL UNIVERSO DE TULSA KING SE EXPANDE

"Escrita por Taylor Sheridan, Frisco King sigue los pasos de Lee Washington, un experimentado gángster de Nueva Orleans. A su llegada a Frisco (Texas), descubre una auténtica mina de oro para los negocios turbios, oculta tras la apacible fachada de los barrios residenciales. Con el apoyo de su ambicioso protegido, un chófer de confianza y una creciente red de excéntricos socios, Lee convierte los pequeños chanchullos en un negocio a gran escala.

Sin embargo, cada nuevo golpe sube las apuestas: a medida que crece su poder, también lo hacen los riesgos, obligándolo a ir siempre un paso por delante. Puede que Frisco aún no lo sepa... pero su nuevo rey ha llegado", avanza su sinopsis oficial.

Al actor marvelita, archiconocido también por títulos como Pulp Fiction o Los odiosos ocho, le acompañará en esta nueva ficción Asa Germann (Scream 7 o Gen V), que ha sido el elegido para dar vida al mutante Angel en la nueva entraga de X-Men que llegará a las salas en 2028.

Completan el reparto Kai Caster (Spider-Noir), Lilah Pate (Outer Banks) y Savanna Gann (English Teacher). Además, la serie contará con una aparición especial de Sylvester Stallone, Dwight 'El General' Manfredi, el capo de la mafia de Nueva York de Tulsa King, cuya cuarta temporada se estrenará en SkyShowtime el 22 de octubre.

Alexandra Voros y Michael Friedman, además de ejercer como productores ejecutivos, dirigen cuatro episodios cada uno de este spin-off de Tulsa King que verá la luz el próximo 21 de diciembre en SkyShowtime con el estreno de sus dos primeros episodios.