La Ruta. Vol. 2: Ibiza, un estreno "mundial" de Atresplayer

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la continuación de la exitosa serie sobre la ruta del Bakalao, llegará a Atresplayer este domingo 26 de octubre. De cara a su estreno, la plataforma ha anunciado que la serie protagonizada por Àlex Monner podrá verse en todo el mundo.

Este estreno internacional se une así a la lista de ficciones de la plataforma que han traspasado las fronteras. Recientemente a plataforma llegó a un acuerdo con HBO Max para estrenar en Latinoamérica Sueños de libertad, serie protagonizada por Natalia Sánchez y Alaín Hernández.

Tal y como adelantó el tráiler lanzado el pasado mes de septiembre, La Ruta. Vol. 2: Ibiza estará narrada en dos líneas temporales, una en los años 70 en Ibiza, momento en el que los padres de Marc se conocen, y otra en los años 90, con Marc como protagonista. A lo largo de seis episodios, la ficción abordará el tema de la herencia y lo que se transmite de padres a hijos.

"Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar", reza la extensa sinopsis de la nueva temporada.

Monner, que en esta ocasión encarnará a Marc y a su padre, Manuel, encabeza el reparto de la serie a las que se unen Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. Completan el elenco Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros, que también contará con algunos de los intérpretes de la primera temporada retomando sus roles.

Estrenada en 2022, La ruta seguía durante diez años a un grupo de amigos que vivieron de primera mano el nacimiendo del fenómeno cultural conocido como La ruta del Bakalao. La serie ganó tres premios Feroz en 2023, incluyendo mejor serie dramática.