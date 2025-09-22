Sueños de libertad, la serie de Antena 3, llega a Latinoamérica y Brasil de la mano de HBO Max

Archivo - Sueños de libertad, la serie diaria de Antena 3, llega a Latinoamérica y Brasil de la mano de HBO Max - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Sueños de libertad, la serie diaria de Antena 3 protagonizada por Alain Hernández y Natalia Sánchez, llega a Latinoamérica y Brasil desde este lunes 22 de septiembre a través de HBO Max. Ambientada en los años 60, la ficción sigue a Begoña, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que lucha por conseguir la ansiada libertad.

Con esta venta de Atresmedia Sales, la serie asegura su presencia en otros mercados exigentes como los países Bálticos y Oriente Medio. Los espectadores podrán disfrutar de la serie al completo y de las nuevas entregas, que llegarán de forma semanal. Así, la producción se consolida como una de las grandes ficciones españolas a nivel internacional.

En España, la serie diaria de Antena 3 también se pude ver a través de Atresplayer y otras plataformas como Movistar+ y Disney+, reforzando su posicionamiento como una de las producciones más relevantes de los últimos años. Cabe destacar que Sueños de libertad es líder de audiencia en su franja alcanzando una media del 13,3% de share medio, más de 2 millones de espectadores únicos en esta temporada.

Además, en las próximas semanas, Atresmedia Sales, encargada de distribuir la serie a nivel internacional, participará en Iberseries y en Mipcom. De esta manera, la productora española afianza su papel como referente en la comercialización de contenidos españoles a escala mundial.

El fenómeno #SueñosDeLibertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil. 🤗 https://t.co/sunW6Jz3VD — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) September 22, 2025

"Año 1958. Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina. Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia mujer?", reza la sinopsis oficial de Sueños de libertad.

Junto a Sánchez (Los serrano) y Hernández (La caza) completan el elenco principal de Sueños de libertad Oriol Tarrasón (El nudo) y Dani Tatay (Mentiras pasajeras). Completan el reparto de la serie Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas entre otros.

Creada por Beatriz Duque y Verónica Viñé, Sueños de libertad es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García y Jaume Banacolocha forman parte de la producción ejecutiva junto a Joan Noguer, quien también dirige junto a Eduardo Casanova, Fran Moreta, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol .