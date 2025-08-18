La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la secuela de la exitosa serie de Atresplayer, ya tiene mes de estreno - ATRESPLAYER

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la secuela de la aclamada serie de Atresplayer protagonizada por Alex Monner, aterrizará en la plataforma en el mes de octubre. Esta nueva entrega de seis episodios contará con las incorporaciones de Carla Díaz (Élite), Marina Salas (Tres metros sobre el cielo) e Irene Escolar (Las abogadas).

A falta de una fecha concreta de estreno, la plataforma ha lanzado el póster oficial de la nueva temporada. En él se puede ver a Monner encarnando de nuevo a Marc Ribó junto a Díaz, Salas y Escolar, cuyos roles aún se desconocen. La Ruta. Vol. 2: Ibiza ha sido rodada en localizaciones de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Esta nueva temporada de la serie de Atresplayer tendrá lugar en dos líneas temporales. De un lado explorará la vida de los padres de Ribó, que se conocieron en Ibiza de los años 70, y del otro seguirá los pasos del joven protagonista, durante su estancia com DJ residente en una discoteca de la isla en 1996.

Junto a Monner (La línea invisible), que interpretará tanto a Ribó como a su padre Manuel, Díaz, Salas y Escolar completan el reparto de La Ruta. Vol. 2: Ibiza Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó), Elisabet Casanovas (Merlí), Lucía Martín-Abelló (Los años nuevos) y Fernando Delgado-Hierro (La virgen roja). La ficción está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler, que también la dirige.

"Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar", reza la sinopsis oficial de la ficción.

Estrenada en 2022, La ruta seguía diez años de un grupo de amigos que vivieron de primera mano las fiestas de la ruta del Bakalao. La serie ganó tres premios Feroz en 2023: mejor serie dramática, mejor actriz protagonista para Claudia Salas y mejor guion para Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas, Borja Soler y Silvia Herreros de Tejada.