Rupert Evans será el patriarca de los Bridgerton en la temporada 2

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Por fin los fans podrán ponerle cara al patriarca del clan Bridgerton. El actor Rupert Evans ('The Man in the High Castle', 'Embrujadas') interpretará a Edmund Bridgerton, el fallecido padre de Daphne, en la segunda temporada de Los Bridgerton. Su aparición en los nuevos episodios será en flashbacks.

Aunque el personaje estuviese fallecido desde el inicio de la primera temporada, estuvo muy presente en las conversaciones de la familia. De hecho, en la ficción de Netflix, no se ha explicado aún las causas de su muerte. En las novelas de Julia Quinn, se reveló que Edmund murió debido a la picadura de una abeja.

Precisamente, las abejas serán un elemento importante en esta temporada. Si la adaptación es fiel a la novela original, 'El vizconde que me amó', la joven Kate Sharma -inspirada en Katherine Sheffield, la novia de Anthony en el papel-, será atacada por estos himenópteros, los cuales son uno de los principales temores del lord, precisamente por la muerte de su progenitor (tal y como se reveló solo en los libros, hasta el momento).

Edmund es descrito como un esposo devoto y fiel a su esposa, Violet (Ruth Gemmell), además de ser un padre amable y paciente, el cual estaba orgulloso de guiar a su hijo mayor, Anthony, en la vida.

Con la aparición del desaparecido patriarca de los Bridgerton, tocará ver cómo los guionistas resuelven la ausencia del duque de Hastings, puesto que la segunda temporada no contará con Regé-Jean Page. Por otro lado, los fans de la saga esperan con impaciencia el spin-off de la reina Charlotte.