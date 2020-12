Rosario Dawson (Ahsoka Tano) se suma a la campaña #SaveDaredevil

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

La campaña #SaveDaredevil (Salvemos a Daredevil) sigue sumando importantes adeptos. Tras recibir el firme apoyo de Vincent D'Onofrio, que interpretó a Kingpin en la ficción, ahora se une Rosario Dawson a la iniciativa. La actriz, que se metió en el papel de la enfermera Claire Temple, también ha mostrado públicamente su deseo de que Disney rescate la serie de Netflix que protagonizó Charlie Cox, ahora que recupera los derechos del personaje.

Dawson ha compartido dos tuits de apoyo a la campaña en favor del Hombre sin Miedo. Primero, la actriz respondió a un comentario de Deborah Ann Woll, Karen Page en la ficción, en el que añadió el hashtag del movimiento fan, que lleva ya más de 416.000 firmas en Change.org. Además, poco después, Dawson retuiteó el tuit de Vincent D'Onofrio, mostrando, una vez más, su apoyo.

El apoyo de Dawson fortalece a la campaña, pues ha conseguido que dos actores de la ficción se hayan sumado. La actriz era una pieza clave dentro del universo de 'Daredevil', pues su personaje había aparecido en otras series como 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y 'The Defenders'. De hecho, Claire Temple había aparecido más episodios de la serie de Mike Colter que en la ficción de Charlie Cox. El que la actriz encarne a Ahsoka Tano en 'The Mandalorian', la serie estrela de Disney+, podría ser un factor a favor de la campaña.

Ooooooooooooh!!!!! Not that I’d be invited to the reunion but who knows....?! #SaveDaredevil