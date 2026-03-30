Rosalía devolverá el precio de las entradas a los asistentes del concierto interrumpido en Milán

Archivo - La cantante Rosalía actúa durante su concierto en el Coliseum, a 29 de julio de 2022, en A Coruña, Galicia (España). La gira mundial 'Motomami Tour', con la que Rosalía recorrerá 16 países, empezó en la ciudad de Almería el 6 de julio. Junto a - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rosalía devolverá el precio de las entradas a los asistentes que acudieron el pasado miércoles a su concierto en Milán (Italia), donde la cantante se vio obligada a interrumpir su actuación debido a una intoxicación alimentaria "muy fuerte".

Así lo aseguran diversos medios italianos que recogen el correo electrónico que Ticketmaster ha enviado este lunes a los asistentes. "Estimado cliente, le informamos que, debido a la cancelación del concierto por motivos de salud de la artista, el organizador ha dispuesto el reembolso del precio de la entrada más los gastos de gestión (15%). Los reembolsos se procesarán desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2026", señala el texto.

El total del reembolso se calculará descontando los gastos de gestión, los gastos de envío y la Política de Protección de Entradas, según medios italianos, que agregan que el dinero se devolverá directamente al método de pago utilizado en el momento de la compra.

Sin embargo, para aquellos asistentes que adquirieron una entrada VIP, únicamente recibirán de vuelta el precio de la entrada, ya que se considera que sí disfrutaron del resto de servicios incluidos.

El pasado miércoles, Rosalía actuaba en Milán en la quinta fecha de su gira 'Lux Tour'. Sin embargo, la cantante interrumpió la actuación al encontrarse indispuesta por una intoxicación alimentaria.

"He intentado hacer este espectáculo desde el principio y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte y he intentado aguantar hasta el final. Pero me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera", dijo la artista catalana. Poco después, publicó en Instagram una imagen suya agradeciendo la comprensión de sus fans. "Me encuentro mejor, gracias por el amor y la comprensión de todos los que estabais allí", afirmó.

La próxima fecha de su gira es este 30 de marzo en Madrid, donde realizará cuatro conciertos entre este lunes y el 4 de abril y, después de dos actuaciones en Lisboa. Además, el 13 de abril viajará hasta Barcelona para actuar en cuatro conciertos, entre el 13 y el 18 de abril.