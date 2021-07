Filtrado por error el episodio 5x07 de Rick y Morty

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

El lunes 12 de julio llegó a HBO y TNT el episodio 4 de la temporada 5 de Rick y Morty. Sin embargo, hay quien ya ha podido ver el séptimo capítulo, filtrado por error antes de tiempo.

Según la cuenta de Twitter @CNschedules, el episodio titulado Gotron Jerrysis Rickvangelion fue lanzado en Amazon Prime Video Canadá en lugar del cuarto capítulo. La entrega ya ha sido retirada y Adult Swim lo lanzará en su fecha prevista inicialmente: el próximo 1 de agosto.

And here's a clip if you wanna see a little bit, but be sure to watch the full episode legaly on @adultswim 1st August to support the show !https://t.co/YBDjvOLNAr