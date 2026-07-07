Rhaenyra, contra su nuevo gran enemigo en el intenso tráiler de La Casa del Dragón 3x04 - HBO MAX

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La Casa del Dragón sigue dejando momentos de alto voltaje. Tras un tercer episodio cargado de giros y revelaciones, el épico tráiler de su cuarta entrega adelanta que Rhaenyra todavía tendrá que plantar cara a poderosos enemigos, entre ellos uno especialmente peligroso: Ormund Hightower, interpretado por James Norton.

"¿Por qué apoderarse de Tumbleton?", pregunta Rhaenyra, intentando comprender qué planea Lord Ormund Hightower en este lugar, al inicio del avance. Instantes después, el actual señor de la Casa Hightower y sobrino de Otto entra en escena manteniendo un porte sobrio.

"Debemos mantener nuestra intención en silencio", revela en otra escena el astuto y manipulador Larys Strong (Matthew Needham) a Aegon II, al tiempo que otra descubre a Gwayne Hightower (Freddie Fox) con sus soldados buscando al príncipe Aemond, quien recibe refuerzos en Harrenhal.

ORMUND HIGHTOWER REVELA SU PLAN

Es entonces cuando Ordmund revela sus aparentes intenciones. "Mi propósito es restaurar la línea legítima al Trono de Hierro. Es la voluntad de los dioses", afirma tajante Hightower.

De este modo, el avance anticipa que Rhaenyra ahora deberá hacer frente a la ferocidad de alguien tan implacable como Ormund Hightower, habiendo sido ya víctima de sus engaños, y anticiparse a sea lo que sea que esté planeando ahora.