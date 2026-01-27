El remake de Power Rangers en Disney+ ya tiene a su ranger rojo - PARAMOUNT

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Disney+ sigue avanzando con el remake de los Power Rangers. Las últimas informaciones relacionadas apuntan a que la plataforma ya tiene a tres de los cinco protagonistas que encarnarán al legendario equipo de héroes, incluyendo a quien interpretará a su indiscutible líder: el ranger rojo.

Según indica Jinsakuu en X, Peyton Elizabeth Lee será el mítico ranger rojo en la serie. Además, The Legacy of Nerd apuntaba a que Joel Oulette y Momona Tamada serán sobre quienes recaiga el honor de interpretar, respectivamente, a los rangers azul y rosa.

Peyton Elizabeth Lee has seemingly been cast in the live-action ‘POWER RANGERS ’ show for Disney+ pic.twitter.com/CxJc3QR8o6 — Jin x Supreme ❤️‍🔥 (@Jinsakuu) January 22, 2026

🚨BREAKING: ‘Avatar The Last Airbender’ actress Momona Tamada is in talks to star in the Disney+ Power Rangers Reboot



The Legacy Of Nerd Exclusive



My sources tell me her role would be The Pink Ranger pic.twitter.com/QbVqdkbk62 — The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd) January 22, 2026

En tal caso, únicamente faltaría por saber cuáles serán los intérpretes que darán vida, en esta nueva era televisiva de los Power Rangers, a los rangers que visten los colores negro y amarillo. No obstante, es probable que no tarden en anunciarse.

Dicho esto, a muchos les sonará el fichaje de Elizabeth Lee por ser la protagonista de las series de Disney Andi Mack y Doogie Kamealoha, una médica precoz. La actriz también ha aparecido en otras producciones de la Casa del Ratón como El club secreto de los no herederos al trono y Calabaza asesina.

Por otro lado, cabe destacar que Elizabeth Lee será la tercera actriz en interpretar al ranger rojo en una serie de los Power Rangers, tras Hunter Deno en Furia cósmica, estrenada en 2023, y Kimberley Frances Crossman en la temporada 2 de Samurai, en 2012.

En cuanto a Oulette, el actor que dará vida al Power Ranger azul, color asociado al icónico Billy Cranston (David Yost) en la serie original de los 90, también ha participado en producciones Disney. El intérprete encarnó a Robbie Hood en Los descendientes y dio vida a Thunder en la serie de Netflix Splinter Cell: Deathwatch. Por su parte, Tamada, la joven actriz encargada de interpretar al ranger rosa, ha participado en Avatar: La leyenda de Aang, la adaptación televisiva de Las crónicas de Spiderwick y El club de las canguro.

Más allá de que Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de la serie de Percy Jackson, estén al frente de esta nueva etapa de Power Rangers, con la que Hasbro busca insuflar un aire renovado a la franquicia, hasta el momento se desconocen los detalles sobre su posible trama. Cabe recordar que la saga, inspirada en la producción japonesa Super Sentai, nació con la icónica serie de televisión que se emitió durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, con un total de 156 episodios.

El pasado junio se dio a conocer que el nuevo universo cinematográfico de los Power Rangers, franquicia propiedad de Hasbro, fue cancelado por Netflix. No obstante, conviene recordar que una de las últimas apariciones de la franquicia en la pequeña pantalla fue el especial con motivo del 30 aniversario Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, estrenado en 2023, así como Power Rangers: Furia cósmica, que vio la luz ese mismo año y sigue los eventos del especial. Ambas producciones fueron distribuidas por la compañía de la "N" roja.