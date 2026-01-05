La nueva serie de los Power Rangers ficha estrellas de Avatar: La leyenda de Aang y Disney - NETFLIX

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Disney+ se ha propuesto revitalizar la franquicia de los Power Rangers y prepara una nueva serie en imagen real con los creadores de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Las informaciones más recientes indican que el proyecto estará protagonizado por estrellas de Disney y de Avatar: La leyenda de Aang.

Según apunta ahora @Jinsakuu en X, Shaun Dixon, Paris Bravo, Judd Goodstein, Momoma Tamada, Christian Alexander Cruz y Kira McLean suenan como principales candidatos a protagonizar la nueva serie de Power Rangers. El hecho de que Disney+ parezca tener en mente a actores jóvenes para protagonizar la ficción encaja con lo visto hasta ahora dentro de las formaciones de los equipos de Power Rangers.

Christian Alexander Cruz and Kira McLean seems to also been in the mix ⚡️👀 https://t.co/9Bou8ujDte pic.twitter.com/Oam2dtf7Vn — Jin x Supreme ❤️‍🔥 (@Jinsakuu) January 4, 2026

Asimismo, el insider, que no hace mucho dejó caer que la producción del proyecto arrancará esta misma primavera, destaca también que el proceso de casting sigue abierto. Dicho esto, cabe destacar que Dixon interpretó a Elijah en la película de Disney+ Vampirina: Un insti de miedo, estrenada en 2025, así como también ha tenido apariciones en la serie CSI: Vegas y Kid's Crew, mientras que Bravo ha participado en el filme de terror Stay Out, lanzado en 2023, y formó parte del equipo de dobles en Venom: El último baile, estrenada en 2024.

Goodstein, por otro lado, ha participado en la comedia Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá, que, dirigida por Sammi Cohen y protagonizada por Adam Sandler, vio la luz en 2023. Por su parte, Tamada es el nombre más destacado, ya que, además de encarnar a Emiko Noizumi en la serie Las crónicas de Spiderwick, también da vida a Ty Lee en Avatar: La leyenda de Aang, cuya temporada 2 llegará a Netflix este mismo año.

En cuanto a Cruz, además de participar en un episodio de la comedia televisiva New Girl, apareció en el cortometraje High Strung, de 2019. Por último, aunque no menos importante, McLean tuvo apariciones en la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales y Angie Tribeca, además de interpretar a Pegi en el videojuego Wolfenstein II: The New Colossus.

Más allá de que Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, showrunners de la serie de Percy Jackson, estén al timón de esta etapa de los Power Rangers, se desconocen los detalles sobre su posible trama. No obstante, parece que Hasbro conseguirá revitalizar su franquicia, que, inspirada en la producción japonesa Super Sentai, nació con la icónica serie de televisión que se emitió durante tres temporadas, entre 1993 y 1996, y sumó un total de 156 episodios.

En junio del pasado año fue cuando se dio a conocer que el nuevo universo cinematográfico de los Power Rangers, franquicia propiedad de Hasbro, fue cancelado por Netflix. La nueva era de la saga, que se esperaba incluyera tanto una nueva serie de televisión como varias películas, fue descartada por el coloso del entretenimiento, pese a haber estado en desarrollo durante más de dos años con nombres como Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World), que iba a supervisar la franquicia, o Jenny Klein (Jessica Jones), que iba a ejercer de showrunner.

Asimismo, cabe recordar que una de las últimas apariciones de los Power Rangers en la pequeña pantalla fue el especial con motivo del 30 aniversario Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, estrenado en 2023, así como Power Rangers: Furia cósmica, que vio la luz ese mismo año y sigue los eventos del especial. Ambas producciones fueron distribuidas por Netflix.