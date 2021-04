ReleaseTheZemoCut El baile de Zemo en Falcon y Soldado de Invierno enloquece a los fans de Marvel

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el éxito del #ReleaseTheSnyderCut, que los fans vieron recompensado con el estreno, al fin, de las cuatro horas de Liga de la Justicia de Zack Snyder, han llegado otros movimientos o peticiones de los seguidores aglutinadas en hashtag como #ContinueTheMonsterVerse, #ReleaseTheAyerCut o #RestoreTheSnyderVerse y ahora también en un #ReleaseTheZemoCut que reclama más baile del villano, convertido ahora en aliado de Falcon y el Soldado de Invierno.

En el episodio 1x03 de la serie de Marvel, mientras los protagonistas seguían el rastro del suero del súper soldado en Madripoor, Bucky, Sam y Zemo se infiltraron en una discoteca, donde el personaje de Daniel Brühl se marcó un divertido baile que rápidamente se convirtió en 'meme' en las redes sociales. Existe una versión extendida de dicha escena, y ahora los fans están pidiendo a gritos que Marvel la publique.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Brühl habló sobre el comentado "momento baile de Zemo", y además de asegurar que fue improvisado en la euforia del momento, también reveló que la secuencia era mucho más larga en el momento de la filmación, aunque fue recortada para el capítulo.

"Es demencial", dijo. "Ese momento fue improvisado cuando vi a la multitud bailando, volviéndose loca. Sentí el ritmo y pensé... Zemo ha estado sentado en una celda de una prisión alemana durante años. Sal ahí y muestra tus movimientos. Vamos a por ello", agregó divertido antes de añadir que "fue un baile largo. Hay más, pero dejaron este pequeño momento".

"Luego recibí todos estos mensajes de mis amigos riendo a carcajadas", continuó relatando Brühl. "Mis amigos saben que soy un bailarín apasionado y desvergonzado en la pista, aunque yo haría movimientos diferentes. Sacaría mi lado español, taconeando y haciendo algunos movimientos de matador y flamenco, poniéndome de rodillas. Es muy embarazoso para mis amigos", concluyó orgulloso de sus raíces, y de su falta de sentido del ridículo.

Rápidamente, el fandom se ha hecho eco de sus palabras, y motivados por otras exitosas campañas de Twitter, muchos marvelitas se han unido bajo el hashtag #ReleaseTheZemoCut para pedir a Marvel que por favor publique el baile de Zemo al completo.

"No puedo creer que haya más imágenes de Zemo en algún lugar de Marvel Studios", escribió una fan en Twitter. "Lanzad la escena completa, cobardes".

#ReleasetheZemoCut



Los mensajes de apoyo al hashtag son casi infinitos, pero todos piden lo mismo, que el conocido como 'Zemo Dance' vea la luz. Y si por algo es conocido Marvel es por darle a sus fans lo que quieren. Es muy posible que pronto los fans sean escuchados, y puedan disfrutar lo que muchos llaman "los pasos prohibidos" del personaje de Brühl al completo.

De momento, los memes están servidos.

