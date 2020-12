El regreso en CGI de ((SPOILER)) en The Mandalorian indigna a algunos fans de Star Wars

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

El último episodio de la temporada 2 de The Mandalorian ha contado con un invitado sorpresa, que ha acudido en la ayuda de Mando y Baby Yoda cuando más lo necesitaban. Una aparición legendaria y por todo lo alto que ha emocionado a los fans de Star Wars... pero que también ha tenido sus detractores.

Los últimos minutos del episodio 16 de The Mandalorian han traído de regreso a Luke Skywalker en su versión joven, apenas cinco años después de la Batalla de Endor y la muerte de Darth Vader. El jedi, en plena capacidad de sus poderes, despacha sin esfuerzo toda una legión de Dark Tropers en una épica escena digna de su fama. Sin embargo, para muchos fans no ha sido lo que esperaban.

Porque los creadores de The Mandalorian han decidido presentar una versión joven de Luke recreada digitalmente con CGI. Para ello, se ha utilizado un doble de cuerpo (el actor Max Lloyd Jones) y se ha mezclado con el rostro juvenil de Mark Hamill, que también ha prestado su voz de nuevo al maestro Skywalker.

En realidad, este es un recurso tecnológico que la franquicia Star Wars ya ha utilizado en varias ocasiones, primero con el general Moff Tarkin y Leia Organa en Rogue One y más tarde de nuevo con Leia Organa y el propio Luke en una escena flashback de El ascenso de Skywalker.

Y, aunque la tecnología de rejuvenecimiento ha mejorado mucho, aún sigue teniendo el problema de utilizar un doble de cuerpo, lo que hace que la cara del actor se sienta irreal.

Pero lo que más ha indignado a muchos fans es el gran contraste que se nota entre un personaje creado digitalmente en contraposición con los personajes reales de la serie, incluso con el animatronic de Baby Yoda. A su juicio No resulta nada creíble, y los fans se preguntan por qué LucasFilm no ha optado por elegir a otro actor para interpretar al maestro Skywalker.

Uno de los grandes hándicaps de Star Wars, y a la vez uno de los grandes motivos de su éxito, es el fenómeno fan que acompaña a cada nuevo estreno. The Mandalorian no ha sido menos, y a lo largo de la 2ª temporada, su historia ha dado pie a innumerables teorías y rumores, entre ellos el regreso ahora confirmado de Luke, un papel para el que el fandom ya había señalado a su actor favorito.

El nombre de Sebastian Stan, el Soldado de Invierno del Universo Marvel, lleva meses resonando en las redes como digno sucesor de Mark Hamill, y muchos fans de la franquicia ya se habían hecho a la idea de verle asumir el rol y blandir la icónica espada láser verde.

