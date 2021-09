¿Regresa Nairobi en la temporada 5 de La Casa de Papel?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El duro golpe que supuso la muerte de Nairobi en la cuarta temporada aún resuena con fuerza entre los seguidores de La Casa de Papel. Ahora que la serie regresa a Netflix con la primera mitad de su última temporada, muchos de sus fans se preguntan si el querido personaje interpretado por Alba Flores volverá (de una u otra forma) en el principio del fin.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el tramo final del cuarto capítulo de la nueva temporada, titulado 'Tu sitio en el cielo', es entonces cuando Nairobi hace su reaparición, pero no en forma de milagrosa resurrección, sino de un flashback.

El episodio vuelve, como tantas otras veces en La Casa de Papel, la vista atrás para regresar al momento en el que la banda estaba preparando el golpe al Banco de España. Es entonces cuando, en un descanso y mientras el resto de miembros se dan al amor con sus respectivas parejas, Tokio entra en la habitación de Nairobi.

Ambas mantienen una sincera conversación sobre religión y muerte en el que el personaje de Alba Flores revela que, a pesar de coleccionar santos en su habitación para que les protejan a ella y a Helsinki, es atea y no cree que haya algo tras la muerte. "No se acaba todo, dejas tu recuerdo", dice Nairobi.

Después, en un emotivo homenaje al personaje de Alba Flores, Nairobi dice ella misma qué es lo que le gustaría que se recordara de ella cuando ya no esté. "Me gustaría que dijeran que sintieron cosas conmigo, pero cosas de verdad, como la amistad. No hace falta tener un montón de amigos, hace falta sentirlos", proclama.

"Yo me voy a acordar de ti diciendo: 'Yo voy... voy a meterme en la boca del lobo para rescatar a mi novio", le dice Tokio que asegura que ella sí cree que hay algo después de la muerte. "Yo creo que te quedas a vivir en el último pensamiento que tienes antes de morir, por eso cuando hay jarana yo siempre pienso en los sitios donde fui feliz. Y en esos recuerdos me quedaré a vivir, para siempre", señala el personaje de Úrsula Corberó en un terrible augurio de lo que estaba por venir en el quinto capítulo de la última temporada.

Y es que, tal y como sabrán quienes hayan visto los cinco primeros episodios, esta primera tanda termina con la épica muerte de Tokio, que se inmola para salvar a sus compañeros cuando están a punto de ser capturados por el comando de soldados de élite capitaneado por Sagasta.