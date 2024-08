Nicole Eggert, actriz de Los vigilantes de la playa y su lucha conta el cáncer: "Estoy en una especie de área gris"

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Acaba de ver la luz en Estados Unidos el documental After Baywatch: Moment in the Sun, una miniserie en la que estrellas y responsables de la mítica serie de los 90 Los vigilantes de la playa analizan el éxito de la ficción su enorme impacto en aquellos años. Entre los participantes de este proyecto se encuentra Nicole Eggert, quien dio vida a Summer Quinn. Sin embargo, a principios del año la actriz comunicó que tiene cáncer de mama. Ahora, tras el estreno del documental, Eggert ha hablado sobre lo más duro de su enfermedad.

Junto a Eggert, el productor Matthew Felker y el actor Jeremy Jackson, quien encarnó a Hobie Buchannon en la ficción, son los responsables de esta docuserie. Eggert, por su parte, ha querido pronunciarse en una entrevista con People sobre cómo ha influido en su enfermedad el poder realizar este documental, resaltando las partes más duras de sufrir un cáncer.

"Estoy bien. Me encuentro en una especie de área gris y acabo de terminar mi tratamiento, estoy esperando a más resonancias y espero que a más operaciones", declaró la actriz. "Y hay muchísima lista de espera y es algo sobre lo que realmente nadie habla. Pero ese área gris es lo más duro porque no sabes lo que está pasando pero, con el tratamiento, se siente como algo productivo", añadió Eggert.

"Es muy positivo y era como: 'Vale, vamos a esperar un minuto. Vamos a hacer esto primero'. Pero es muy frustrante", continuó la protagonista de Millonaria por un día sobre el proceso de recibir el tratamiento. Sin embargo, estar produciendo la docuserie y poder seguir cuidando de sus hijos le ayuda a seguir adelante.

"El tener una hija pequeña y este proyecto han sido una gran motivación para mi porque me ha obligado a no estar quieta y no pensar solo en mi salud y mi bienestar. Me da un motivo", resaltó la intérprete. "Me da una razón de seguir cada día. Creo que los tiempos en mi vida son así por algo. Ha sido una gran distracción y mi hija me ayuda a mantenerme alerta", concluyó Eggert.

Los vigilantes de la playa se emitió por primera vez en 1989 y ha acumulado 11 temporadas y 242 episodios. La serie, que seguía las aventuras de un grupo de socorristas en las playas de California, finalizó en 2001 y estuvo protagonizada, además de por Eggerts y Jackson, por David Hasselhoff, Pamela Anderson, Michael Newman, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul y Chris Fiore, entre muchos otros.

Pronto se convirtió en una de las series más vistas y ha pasado a la historia de la televisión como uno de esos 'placeres culpables' cuya popularidad traspasó la pequeña pantalla convirtiéndose en un fenómeno pop.

En 2017 vio la luz Baywatch: Los vigilantes de la playa, una adaptación a la gran pantalla de la serie. Esta cinta estuvo protagonizada por Dwayne Johnson en el papel de Mitch Buchannon y Zack Efron como un joven novato socorrista. Sin embargo, el filme no logró ganarse ni el favor de la crítica ni el del público, amasando cerca de 200 millones de dólares en la taquilla global.