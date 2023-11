El reboot de Prison Break ya está en marcha

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Prison Break se convirtió en una de las series favoritas de los espectadores desde que se estrenase en 2005. Tras cinco temporadas, y varios intentos por resucitar la trepidante ficción carcelaria, Hulu ha puesto en marcha un reboot que no contará con Wentworth Miller y Dominic Purcell como los audaces e imparables hermanos Scofield.

Durante años circularon rumores sobre el posible regreso de Prison Break, que emitió su última temporada en 2017. Y por lo que parece verá la luz en Hulu ahora que forma parte de Disney. El responsable de este relanzamiento recaerá nada menos que sobre los hombros de Elgin James.

Un nombre que a priori muchos reconocerán por ser el cocreador showrunner de Mayams MC. Y según recoge Deadline, el reboot de Prison Break se encuentra en las primeras fases de desarrollo. Por el momento, los detalles sobre esta serie ambientada en el universo creado por Paul Scheuring, como su fecha de estreno o quienes conformarán su reparto, permanecen bajo llave.

Sin embargo, no se espera que Miller ni Purcell retomen en ella sus papeles como Michael Scofield y su hermano Lincoln Burrows. Esto tampoco es algo que pille de nuevas a los fans. Tras admitir abiertamente su homosexualidad en 2020, Miller no solo aseguraba que no volvería a interpretar personajes heterosexuales, sino que la historia de los Scofield había tocado a su fin.

El medio también señala que James ya se encuentra trabajando en los guiones del relanzamiento de Prison Break tras finalizar el spin-off de Sons of Anarchy (Hijos de la Anaquía) en su quinta temporada. Por otra parte, el realizador también ejercerá como productor ejecutivo del reboot de Prison Break. El creador de la serie original, Paul Scheuring también se encuentra ligado al proyecto como productor ejecutivo del mismo junto a otros nombres como los de Dawn Olmstead, Marty Adelstein y Neal Moritz.