Primera imagen del remake de Orgullo y Prejuicio de Netflix con Olivia Colman y Emma Corrin

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

La adaptación de Orgullo y prejuicio de Netflix ha comenzado oficialmente su producción en Reino Unido y la plataforma lo ha querido anunciar compartiendo un primer vistazo de las hermanas Bennet. Y es que, meses después de que se anunciase que la serie estaría protagonizada por Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman en los papeles de Elizabeth Bennet, el señor Darcy y la señora Bennet, ya se ha dado a conocer el resto del elenco.

Así, la fotografía en cuestión muestra a Elizabeth caminando por el campo junto a su madre y sus cuatro hermanas, Jane, Mary, Kitty y Lydia, a las que dan vida respectivamente Freya Mavor (Industry, Skins), las debutantes Hopey Parish y Hollie Avery y Rhea Norwood (Heartstopper).

We know you've been yearning for a sneak peek. Pride & Prejudice is officially in production.



Here's a first look featuring Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Rhea Norwood, and Hollie Avery as the Bennet women. pic.twitter.com/c1x9SNNfgS