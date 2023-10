La frase de Chandler en Friends con la que Matthew Perry auguró su trágico destino

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

El 28 de octubre los fans de Friends recibieron la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años. Su muerte ha pillado por sorpresa a los seguidores de la sitcom, aunque ya hay quien afirma que la ficción adelantó su triste desenlace y fue precisamente por boca de su personaje.

En el capítulo 9x08, titulado El de la otra hermana de Rachel, Rachel (Jennifer Aniston) y Ross (David Schwimmer) discuten sobre quién se quedará con la custodia de su bebé, Emma, si les sucediera algo. Amy (Christina Applegate), la hermana de Rachel, quiere quedarse con la custodia de Emma, pero no ha tenido una relación muy cercana con Rachel, por lo que la pareja le da la noticia de que Monica (Courteney Cox) y Chandler (Matthew Perry) cuidarían de Emma si ellos murieran.

Esto da pie a una pelea entre los amigos, momento en que Chandler rompe todos los preciados platos de porcelana de Monica y dice "Supongo que seré yo el que morirá primero", refiriéndose a la reacción de Monica al descubrir que había roto los platos.

Una secuencia que, tras la inesperada muerte del intérprete, se antoja premonitoria para muchos de los fans de de la mítica sit-com, que han quedado devastados tras la pérdida de Perry. "Y pensar que sus palabras en personaje se cumplieron tal cual", comentó un usuario en Twitter sobre la secuencia.

"Sinceramente, es extraño cuáles fueron las palabras de Matthew Perry como Chandler: 'Supongo que seré yo el que morirá primero'. Y me hizo pensar que esto presagiaba su muerte. Es casi como si hubiera predicho su destino antes de que se hiciera realidad", reza otro tuit.

"'Supongo que seré yo el que morirá primero'. En la serie Friends. Qué triste. Mi favorito ha muerto", lamentó otro fan.

"Justo el otro día estaba viendo el episodio de Friends en el que Chandler accidentalmente rompe los platos de Monica y me reí cuando dijo 'supongo que seré yo el que morirá primero'. No me río ahora. ¿Podría ser esto más desgarrador?", escribió un internauta.

El 28 de octubre, los servicios de emergencia se desplazaron a la casa de Perry en Los Ángeles por un paro cardíaco y encontraron al actor sin vida en un jacuzzi. La oficina forense ya ha llevado a cabo la autopsia, pero aún no se ha determinado la causa de la muerte a la espera de recibir los resultados de los exámenes toxicológicos