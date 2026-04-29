Ravalear, la serie de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, ya tiene fecha de estreno en HBO y primer póster

Archivo - Ravalear, la serie de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, ya tiene fecha de estreno en HBO - HBO MAX - Archivo

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

HBO Max estrenará el viernes 22 de mayo Ravalear, la serie creada por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta. Tras su debut internacional en la Berlinale el pasado mes de febrero, donde se convirtió en la primera serie española seleccionada por el festival, la plataforma ha lanzado el cartel de la ficción protagonizada por Enric Auquer Sardá. Tras el estreno del primer episodio, los cinco restantes llegarán semanalmente.

En Ravalear, Rodríguez construye un relato inspirado en su propia historia familiar. Can Mosques, el centenario restaurante del Raval de Barcelona se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión.

El póster muestra al protagonista, Auquer, corriendo por las calles de la capital catalana, en una imagen que conecta con la tensión de la trama que gira en torno a una amenazadora cuenta atrás: quedan tan solo 30 días para que el desahucio se haga efectivo.

Ya no hay vuelta atrás. #Ravalear, codirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta llega el 22 de mayo a HBO Max. pic.twitter.com/mdJ4A4lyz2 — HBO Max España (@StreamMaxES) April 29, 2026

"Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer", reza la sinopsis de la serie.

Junto a Auquer Sardí, ganador del premio Gaudí a mejor actor secundario por Casa en llamas, completan el reparto de la serie María Rodríguez Soto (Frontera), Sergi López (Sirat), Quim Ávila (El cuerpo en llamas) o Francesc Orella (Merlí). A esta lista se suman nombre como Lluïsa Castell (Sapere Aude), Alba Guilera (Un año, una noche), Noor Ul Huda (Street casting) o Mohamed Ben Moula (Street casting), con la colaboración especial de Marc Martínez (Hache).

Además de sus ya mencionados directores, integran el equipo de guionistas Isa Campo (Soy Nevenka), Isaki Lacuesta (Segundo Premio), Edu Sola (Casa en llamas), Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés (El Cuco), Daniel González (La mujer dormida) y Maialen Vélez. El documentalista Justin Webster (Muerte en León, El Pionero) firma el argumento junto al creador de la serie, Pol Rodríguez.

Este thriller ha sido rodado en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona y en particular del barrio del Raval.