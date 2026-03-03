Enric Auquer, a un mes de perder el restaurante familiar por desahucio en el tráiler de Ravalear

Archivo - Enric Aunquer, a un mes de perder el restaurante de su familia por un desahucio en el primer tráiler de Ravalear - HBO MAX - Archivo

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Ravalear, serie creada por Pol Rodríguez y protagonizada por Enric Auquer, ha lanzado su primer tráiler. La ficción, en la que Rodríguez e Isaki Lacuesta vuelven a colaborar como directores tras Segundo premio, llegará a HBO Max en mayo después de su paso por la Berlinale, donde ha hecho historia como la primera serie española estrenada en la sección oficial del festival.

La trama de Ravalear, inspirada en la propia historia familiar de Rodríguez, narra la difícil situación a la que se enfrenta Can Mosques, centenario restaurante del Raval de Barcelona, al caer en manos de un fondo de inversión. Así, el tráiler arranca con una amenazadora cuenta atrás: quedan tan solo 30 días para que el desahucio se haga efectivo.

Como parte del "nuevo Plan de Reurbanización del Raval", el fondo de inversión pretende vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. Convencida de que la derrota es inevitable, la familia dueña del restaurante se suma en la desesperación. Pero cuando deciden, con la ayuda del barrio, plantar cara y tratar de salvar Can Mosques, la lucha se convertirá en una espiral cada vez más peligrosa, donde cruzarán límites impensables y descubrirán hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

Junto a Auquer, completan el reparto de la serie María Rodríguez Soto, Sergi López, Quim Ávila , Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Guilera, Noor Ul Huda y Mohamed Ben Moula, con la colaboración especial de Marc Martínez.

Además de sus ya mencionados directores, integran el equipo de guionistas Isa Campo (Soy Nevenka), Isaki Lacuesta (Segundo Premio), Edu Sola (Casa en llamas), Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés (El Cuco), Daniel González (La mujer dormida) y Maialen Vélez. El documentalista Justin Webster (Muerte en León, El Pionero) firma el argumento junto al creador de la serie, Pol Rodríguez.

La serie ha sido rodada en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona y en particular del barrio del Raval.