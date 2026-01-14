Archivo - Ravalear, de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, primera serie española en la sección oficial de la Berlinale - HBO - Archivo

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

El Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará entre el 12 y el 22 de febrero de 2026, ha seleccionado la serie HBO Ravalear en su sección Berlinale Special Series. Lo nuevo de de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta (Segundo premio) se convierte así en la primera serie española en formar parte del programa oficial de la Berlinale.

La sección Berlinale Special Series "está dedicada al cine seriado y a la televisión cinematográfica, reflejando la vitalidad y la importancia de los formatos episódicos en la cultura visual contemporánea", señala la propia organización de un festival en el que, tal y como destaca HBO en un comunicado, hasta ahora, las series españolas solo habían sido exhibidas en el contexto de mercado audiovisual Berlinale Series Market.

Inspirada en la propia historia familiar de Pol Rodríguez, creador de la serie que codirige con Lacuesta, Ravalear se ambienta en Can Mosques, un centenario restaurante del Raval de Barcelona, querido y respetado por todo el mundo, que se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión.

"Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer", señala la sinopsis oficial de la serie.

Ravalear cuenta con un reparto coral protagonizado por Enric Auquer (Casa en llamas), María Rodríguez Soto (Frontera), Sergi López (Sirat), Quim Ávila (Yo, adicto, El cuerpo en llamas), Francesc Orella (El caso Asunta, Merlí), Lluïsa Castell (Merlí. Sapere Aude), Noa Guillén (El maestro que prometió el mar), Alba Guilera (Un año, una noche), Noor Ul Huda (street casting) y Mohamed Ben Moula (street casting), con la colaboración especial de Marc Martínez (Verano en rojo).

Este thriller ha sido rodado mayoritariamente en catalán, e incluye diálogos en castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona y en particular del Raval.

Además de sus ya mencionados directores, integran el equipo de guionistas Isa Campo (Soy Nevenka), Edu Sola (Querer), Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés (El Cuco), Daniel González (La mujer dormida) y Maialen Vélez. El prestigioso documentalista Justin Webster (Muerte en León,) firma el argumento junto al creador de la serie, encargado de imprimir a esta ficción de un realismo propio del género documental.

Ravalear se estrenará en primicia en HBO Max en España en 2026 y posteriormente en 3Cat.