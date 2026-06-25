Rancho Dutton, el spin-off de Yellowstone, renovado para una segunda temporada - SKYSHOWTIME

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Rancho Dutton, la nueva serie del universo Yellowstone, regresará a SkyShowtime con una segunda entrega. Tras convertirse en uno de los estrenos mejor recibidos de la plataforma, el spin-off continuará explorando la historia de Beth Dutton y Rip Wheeler, interpretados por Kelly Reilly y Cole Hauser, respectivamente.

Según su sinopsis oficial, la primera temporada de Rancho Dutton, compuesta por nueve episodios, "sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma".

RANCHO DUTTON, UNA RENOVACIÓN EN TIEMPO RÉCORD

Estrenada el pasado 22 de mayo, Rancho Dutton confirma una segunda temporada en tiempo récord, antes incluso de que los últimos tres capítulos de su primera temporada vean la luz, el viernes de las próximas tres semanas, mañana 26 de junio, el 3 de julio y, su último capitulo, el 10 de julio.

Aún no se conoce la fecha de estreno de la próxima entrega de la serie, pero ya se ha convertido en la segunda producción de los estudios en lograr una renovación tan rápida. Antes fue el turno de Marshals: Una historia de Yellowstone. La serie desarrolla la historia del hermano de Beth, Kayce Dutton, a quien da vida Luke Grimes.

Junto a Hauser y Reilly, Rancho Dutton reúne un reparto que incluye a Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind, así como los nominados al Oscar Ed Harris y Annette Bening.

Dentro del universo Yellowstone también se encuentran las precuelas 1883 y 1923, series estrenadas en 2021 y 2022 respectivamente, que desarrollan la historia de la icónica familia décadas antes de la serie original que protagonizó Kevin Costner.