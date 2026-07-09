Rafa, la docuserie de Nadal en Netflix, nominada a los Emmy 2026 - NETFLIX

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Rafa, la docuserie de Netflix que repasa la trayectoria del tenista español Rafael Nadal, está nominado a los premios Emmy 2026. La serie, de tres capítulos, luchará por el galardón a la mejor serie documental de no ficcion en la ceremonia que tendrá lugar el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La serie, que cuenta con testimonios de todo el equipo de Nadal así como de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Roddick, John McEnroe o su tío y exentrenador Toni Nadal, competirá en la 78.ª edición de los Emmy por el premio a la mejor serie documental con The American Revolution, Mr. Scorsese, Sean Combs: Ajuste de cuentas y Los asesinatos de la tienda de yogur.

El propio tenista mallorquín ha agradecido a esta nominación a los Emmy para su serie documental. "Honrado y agradecido por la nominación a los Emmy para Rafa. Este documental relata una parte muy personal de mi viaje y nada de esto habría sido posible sin todos los que formaron parte de él. Gracias a la National Academy of Television Arts & Sciences, a Netflix, Skydance y a todo el equipo detrás de este proyecto. Esta nominación les pertenece a todos vosotros", afirma en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Honoured and grateful for @TheEmmys nomination for RAFA.



This documentary tells a very personal part of my journey, and none of it would have been possible without everyone who was part of it.



Thank you to the National Academy of Television Arts & Sciences, to @netflix,… pic.twitter.com/k7lj7rAyXr — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 9, 2026

"RAFA recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda.

Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible", señala la sinopsis oficial de la docuserie dirigida por Zach Heinzerling.