Novak Djokovic: El lobo, el documental del tenista serbio ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Archivo - Serbian tennis player Novak Djokovic celebrates defeating France's Valentin Royer during their Men's singles second round match of the French Open tennis tournament (Roland Garros 2026) - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de agosto Prime Video estrenará Novak Djokovic: El lobo, un documental dirigido por Jason Hehir que analiza la increíble vida del considerado mejor tenista de la historia. La producción ofrece una mirada profunda a la trayectoria de un deportista que desafió y superó múltiples obstáculos hasta llegar a ser el tenista más laureado de todos los tiempos.

"El tenis me ha dado muchísimo, pero las batallas más importantes nunca se libraron únicamente en la pista. Este documental es sobre los momentos que la gente no vio: las dudas, los sacrificios y el esfuerzo por evolucionar constantemente más allá de la idea que muchos creen tener sobre mí", adelanta el propio Djokovic.

Los inicios del serbio estuvieron marcados por la adversidad, al crecer en una Serbia marcada por la guerra y con graves problemas económicos. A pesar de las dificultades, la familia del deportista decidió sacrificarlo todo para apoyar su carrera desde mucho antes de que ganara su primer gran torneo.

La llegada a la cima de Djokovic no fue fácil, ya que apareció como un intruso en la época dorada donde Roger Federer y Rafa Nadal dominaban el deporte. Además, el serbio tuvo que lidiar con la falta de afecto por parte de los aficionados, una faceta que se analiza en la cinta junto a los testimonios de grandes rivales como el propio Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier.

UN GRAN LEGADO EN EL TENIS

La historia detrás de su éxito empezó mucho antes de que el tenista ganara su primer gran torneo con muchos años de trabajo, algo que llamó la atención de Hehir. "Siempre me ha fascinado lo que impulsa a los mejores deportistas y, en concreto, qué les motiva una vez que han alcanzado la cima de su deporte", apunta el director.

Además, el cineasta destaca la total libertad que le otorgó el tenista a la hora de rodar el documental: "Novak nos dio total libertad para acceder a su incansable preparación física y mental mientras compite al más alto nivel de su deporte, enfrentándose a hombres que a veces tienen la mitad de su edad".