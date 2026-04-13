Rafa Nadal, emocionado en el tráiler de su docuserie, que ya tiene fecha en Netflix

RAFA - NETFLIX

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 29 de mayo Netflix estrenará Rafa, su docuserie centrada en la figura de Rafael Nadal. En sus cuatro capítulos, la serie promete ofrecer un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte a través de archivo inéditas y los testimonios del tenista, su familia y su círculo más cercano durante 2024, su último año en el circuito ATP.

El teaser de la serie documental recorre algunos de los momentos más emblemáticos de la trayectoria del campeón, combinando imágenes en pistas repletas de público con escenas más íntimas junto a su familia. "La gente cree que soy un ganador. Yo no soy un ganador. Yo soy un competidor", dice el tenista.

En los últimos segundos del adelanto, un Rafa visiblemente emocionado, añade una última reflexión mientras se seca las lágrimas: "No puedes ser un gran campeón si no haces cosas realmente difíciles".

El ganador del Emmy y nominado al Oscar Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1) dirige la docuserie, que cuenta con la participación de algunas de las figuras más relevantes del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe.

Rafa recorre la extraordinaria trayectoria de Nadal combinando testimonios con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás del campeón. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la serie también muestra el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino.

Ganador de 22 Grand Slams, incluyendo 14 Roland-Garros, Rafael Nadal comenzó a jugar al tenis con solo tres años y llegó a ser profesional a los quince años. Nadal es considerado uno de los jugadores de tenis más importantes de la historia, ha triunfado en todas las superficies y ha ganado todos los eventos más importantes del deporte, incluyendo cuatro títulos US Open, dos torneos de Wimbledon, dos medallas de Oro en los Juegos Olímpicos y dos Open de Australia.