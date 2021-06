El pueblo donde se rodó Mare of Easttown, invadido por los fans de la serie de Kate Winslet

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Está claro que cuando una serie o película se convierte en fenómeno, sus escenarios reales terminan convertidos en atracciones para fans (como la casa de la familia White en 'Breaking Bad' o el Blockbuster de 'Capitana Marvel'). Sin embargo, hay seguidores que no saben encontrar sus límites, provocando molestias a los lugareños, como ha sucedido con 'Mare of Easttown', en la que el vecindario del barrio donde se rodó la aclamada serie de HBO ha dicho basta y ha pedido que deje de venir masivamente el fandom a la zona.

La policía de Nether Providence Township, en Filadelfia, advirtió a cierto número de seguidores de la ficción liderada por Kate Winslet que dejen de entrar en las casas privadas de Wallingford, en el condado de Delaware, donde la detective Mare Sheehan y otros personajes vivían en la ficción.

"¡Sí! Es estupendo que rueden mucho en nuestra ciudad. ¡Y sí! Es estupendo que Kate [Winslet] haya vivido en Wallingford", declaró la policía en un comunicado compartido en redes sociales. "Pero no es genial ir a las casas en las que se rodó la serie, allanar las propiedades y acosar a los propietarios y sus hijos tanto por el día como por la noche", denunció. "Es una casa, superadlo", zanjó.

It’s cool Kate was “living in Wallingford”. It’s NOT cool to go to the homes, walk on property & harass owners & kids. Officers will take appropriate action, signs are posted. Trespassers, blocking traffic, disturbing the peace, etc., will not be tolerated! Thanks. pic.twitter.com/C72PrEDCpl