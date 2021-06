Mare of Easttown: Kate Winslet se negó a que borraran su barriga en una escena de sexo y quitaran su arrugas de carteles

Mare of Easttown: Kate Winslet se negó a que borraran su barriga en una escena de sexo y quitaran su arrugas de carteles - HBO

Este lunes 30 de mayo terminó una de las series más aclamadas de la temporada, 'Mare of Easttown', el drama policial protagonizado por Kate Winslet en HBO, el cual ha sido aplaudido también por la verdad que emana su personaje. Y es que la inspectora Sheehan es una mujer real, cuyo aspecto natural la propia actriz defendió a capa y espada, hasta el punto de que llegó a prohibir cualquier retoque digital de su cuerpo en una escena de sexo.

En una entrevista para el New York Times, la actriz reveló cómo el director de la miniserie de HBO, Craig Zobel, le aseguró que pensaba eliminar digitalmente "un trozo de barriguita abultada" de la intérprete en una escena de sexo en la que aparecía semidesnuda con Guy Pearce.

Sin embargo, ella se opuso tajantemente. "¡Ni se te ocurra!", exclamó la ganadora del Oscar por 'El lector' al cineasta, recordando que también pidió, en dos ocasiones, eliminar cualquier retoque por PhotoShop de los carteles promocionales de la ficción. "Me decían 'Kate, en serio, no puedes', y yo les decía que sabía cuántas líneas tengo al lado de los ojos y les pedí cortésmente que me las devolviesen", detalló.

Winslet quiso darle la mayor autenticidad a su personaje, una detective de mediana edad, así que pidió al departamento de vestuario que diseñasen ropa poco favorecedora para Mare y al de peluquería y maquillaje le pidió que el peinado fuese propio de una mujer real, del día a día, que está centrada en su trabajo. Además también reclamó que el maquillaje de la protagonista de Mare of Easttown fuera mínimo y que la detective llevase la cara lavada en casi todas las escenas, en pos de darle mayor veracidad.

INTERPRETAR A UNA MUJER REAL

"Espero que interpretar a Mare como una mujer de mediana edad, cumplo 46 años en octubre. Supongo que [eso] ha sido lo que ha hecho que el público haya conectado con mi personaje, porque no hay filtros", señaló.

"Es una mujer completamente práctica, pero imperfecta, con un cuerpo normal y una cara que se mueven de una manera acorde a la edad que tiene y que muestra su vida y de dónde viene. [Como actrices], creo que tenemos hambre de eso", continuó. "Es una mujer que se mira al espejo cuando se lava los dientes por la mañana y no se vuelve a mirar el resto del día. Es así y muchas mujeres también lo son", agregó.

Una apuesta por la naturalidad que ha gustado a crítica y público. En Rotten Tomatoes, la miniserie creada por Brad Ingelsby ha logrado un 92% de respaldo de la crítica, con una nota media de 8 sobre 10 en base a 79 comentarios de la prensa, subiendo la media a 82 sobre 100 en Metacritic.