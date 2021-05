La escena de Mare of Easttown por la que Evan Peters pensó en dejar la actuación

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Con el quinto episodio de 'Mare of Easttown' emitido, 'Illusions', Evan Peters ha querido hablar sobre cómo se planteó abandonar la actuación tras rodar una de las escenas más extremas y entregadas de su personaje en la aplaudida miniserie de HBO. "Llegué a llorar de manera histérica", ha revelado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El actor ha sido protagonista de uno de los giros inesperados de la ficción, pues su personaje, el detective Colin Zabel, recibe un impacto de bala en la cabeza, matándolo al instante, justo en el final del quinto capítulo. Una baja abrupta que ha dejado al público desconcertado y que recuerda al giro inesperado que el propio actor vivió este año en otra serie, 'Bruja Escarlata y Visión'.

Peters ha confesado que sabía desde el inicio que su personaje iba a morir en el quinto episodio de la miniserie. "Estaba emocionado por la idea de que esto pasaría, de crear todo este personaje y formular toda su trama para que parezca que se interrumpe de golpe en ese momento", explicó en una entrevista para The New York Times.

"Es muy interesante desarrollar un personaje a sabiendas de que morirá de esa manera. Lo sentí muy real y hablar del peligro de trabajar en primera línea. Me recordó a la muerte de Brad Pitt en 'Quemar después de leer', fue gracioso y a la vez impactante", continuó.

Ahora bien, la secuencia que casi le hizo dejar su vocación interpretativa no fue la muerte de Zabel sino una escena del tercer episodio, en el que el detective, ebrio, le revela sus vulnerabilidades a Mare (Kate Winslet). Un momento que se convirtió en viral y que llevó al actor de 'X-Men' hasta la extenuación.

"La razón por la que Craig [Zobel, el director de la miniserie] y yo estábamos emocionados y abrazándonos era porque estaba llorando de manera histérica", declaró Peters en otra entrevista para Vanity Fair. "Pensé que no entendíamos la escena. Sentía que no lo conseguía y se repetía en mi cabeza. Le decía a Craig que era terrible, que le seguiría a él y me convertiría en director, porque me veía incapaz", confesó.

"Él me dijo que estaba bien, que era genial y que lo teníamos [...] ¿Qué le estaba pasando a mi propio juicio? No sabía siquiera que era bueno", continuó. Lo cierto es que Peters se trabajó mucho esa secuencia.

Según reveló el propio Zobel en redes sociales, el actor bebió tazas de vinagre de sidra cada media hora para "desencadenar recuerdos" de lo que era estar borracho. Sin duda, otro ejemplo más de cómo el actor de 'American Horror Story' llega a tomarse a rajatabla su propio método.