Uno de los protagonistas de La Casa del Dragón recibe ataques de odio

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón ha comenzado con mucha fuerza en Max, con dos capítulos que han dejado importantes muertes mientras la tensión entre los Verdes y los Negros sigue creciendo. Algunos fans, incapaces de distinguir realidad de ficción, han descargado su ira contra uno de los protagonistas, Fabien Frankel. El actor, que pone rostro a Ser Criston Cole en la serie precuela de Juego de Tronos, ha sufrido deleznables ataques de odio en sus redes sociales.

En el segundo capítulo de la nueva temporada de La Casa del Dragón, Ser Criston Cole ha tomado el relevo de Otto Hightower (Rhys Ifans) como Mano del Rey por decisión de Aegon II (Tom Glynn-Carney). Además, el personaje que antaño fue amante de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), ahora es leal al bando contrario, el de los Verdes, y es el amante secreto de Alicent Hightower (Olivia Cooke), la madre de Aegon II y antaño mejor amiga de Rhaenyra.

El despechado caballero, que ya se ganó la antipatía del respetable por sus virajes en la primera entrega, ha cosechado más animadversión entre los seguidores de la serie al encargar a uno de sus Capas Blancas, la guardia personal del rey de la que es Lord Comandante, asesinar a su antigua amante.

Una nueva "traición" que ha despertado la ira de los espectadores... en algunos casos de forma escesiva. Tanto es así que el actor británico se ha visto obligado a limitar sus comentarios en Instagram, donde la vertiente más radical del fandom no ha dejado de atacarle. "Te odio", escribía una internauta en un hilo recogido por Westerosies en su cuenta de X.

Fabien Frankel has now limited his comments on Instagram due to harassment.



Please remember to separate the character from the actor. Fabien has done a wonderful job portraying Ser Criston Cole and he deserves praise for it. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/ojNDTdMvk5