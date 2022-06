El productor de Better Call Saul justifica la gran muerte del final de la primera parte de la temporada 6

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

La primera parte de la temporada 6 de Better Call Saul ha llegado a su fin. La entrega ha ofrecido un impactante desenlace y en una entrevista con TV Line el productor ejecutivo Thomas Schnauz ha explicado el final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio, Howard se enfrenta a Jimmy y Kim después de que su plan para humillarlo y resolver el caso Sandpiper funcionara. Howard llega a su apartamento para plantarles cara, pero es interrumpido por Lalo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lalo dispara a Howard en la cabeza y le mata.

En su entrevista con TV Line le preguntaron a Schnauz si desde el principio sabía que Howard no sobreviviría. "No, no lo sabíamos. Al comienzo de la temporada, si me hubieras preguntado cuándo sería, no lo habría sabido. Probablemente podría haber adivinado que no sobreviviría, pero no sabía cómo. Sabíamos con certeza que Jimmy y Kim persiguiendo a Howard conduciría a algo muy malo. No sabíamos que significaba que le dispararían justo en frente de ellos en su apartamento. Pero sabíamos que algo malo tenía que pasar por lo que estaban haciendo. No podían simplemente tener éxito. Independientemente de los diferentes escenarios, no sabíamos con certeza que Howard moriría. Pero a medida que avanzábamos, pensamos 'bueno, aquí es donde ocurre'", relató.

"Hay una nube oscura que se cierne sobre todo. El acuerdo de Sandpiper no creo que esté en las mentes de Jimmy y Kim después de lo que sucedió al final del episodio. Dedicamos más tiempo a esta estafa que a cualquier otra en la historia de la serie, mostrando cada paso. E hicimos algo que no siempre hacemos, que es ocultar cierta información a la audiencia, como que el detective privado está del lado de Jimmy y Kim, en lugar de estar del lado de Howard. Eso fue lo más grande que ocultamos a la audiencia", expuso Schnauz.

El medio también quiso saber por qué Kim no le dijo a Jimmy que Lalo seguía vivo. "La estafa es lo más importante. Si le contara a Jimmy sobre Lalo, eso significa que tendrían que volver al hotel, se esconden, él se asusta... La estafa, básicamente, desaparece. Así que lo hizo para salvar el complot contra Howard", relató.

Además, el productor ejecutivo habló sobre los seis episodios restantes de Better Call Saul. "No tengo permitido decir nada. Pero estoy muy, muy orgulloso de ellos. No detallamos muchas cosas para la audiencia, así que esperamos que todo se una de una manera que sea satisfactoria para la audiencia, de modo que cuando lleguemos al final, todo tenga sentido", dejó caer.