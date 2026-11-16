La princesa quiere votar en el tráiler de la temporada 2 de Su Majestad, que ya tiene fecha en Prime Video

Tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada de Su majestad, la comedia protagonizada por Anna Castillo - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Su majestad, la comedia protagonizada por Anna Castillo (La llamada), llegará a Prime Video el 15 de enero del próximo año. Además, el servicio de streaming ha lanzado un breve avance de los nuevos episodios, en los que, antes de ser coronada como reina, la princesa Pilar comienza su instrucción militar... y quiere ejercer su derecho al voto.

"¿Yo por qué no puedo votar?", comienza pregúntandole el personaje de Castillo a Guillermo, el jefe de la Casa Real, en el avance de apenas 30 segundos de duración. "Majestad, usted no es igual que el resto de ciudadanos", le replica el personaje de Ernesto Alterio (El otro lado de la cama) a la futura reina.

Mientras mantienen la conversación, se suceden imágenes de la princesa saliendo en bata del palacio, siendo retratada o completando el entrenamiento militar. "Tómate un vinito, que estás muy tenso", termina aconsejándole la princesa Pilar a su interlocutor.

LA PRINCESA PILAR SE CONVIERTE EN REINA

"España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor.

Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, examante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar", reza la sinopsis oficial de la ficción, que vuelven a dirigir Borja Cobeaga (Ocho apellidos vascos) y Ginesta Guindal (Élite).

Al reparto original de Su majestad se incorporan Leonor Watling (Chinas) como una antigua amiga del rey Alfonso; Ángela Cervantes (La Furia) como la prima extravagante y fiestera de la joven reina; Marcel Borràs (La Canción), que interpreta a un joven y emergente político independentista; Claudia Roset (Furia), en el papel de una militar con la que Pilar coincidirá durante su adiestramiento, y Julián López (Dolor y Gloria), que da vida al camello de la aristocracia madrileña.

Todos ellos convivirán con los personajes interpretados por los ya mencionados Castillo y Alterio, así como Pablo Derqui (Terra Alta), Ramón Barea (Dime tu nombre), Joan Carreras (El ministerio del tiempo) y Pablo Vázquez (La encrucijada).