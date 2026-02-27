Leonor Watling y Ángela Cervantes, se unen a la monarca Anna Castillo en la temporada 2 de Su majestad

Leonor Watling y Ángela Cervantes, los nuevos fichajes en la segunda temporada de Su majestad - 100 BALAS

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Prime Video ha anunciado la incorporación Leonor Watling (Chinas, Salvador) y Ángela Cervantes (La Furia, El mal invisible) al rodaje de la segunda temporada de Su majestad, comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José. En esta segunda entrega, Watling y Cervantes interpretarán a Amanda Montesinos, una vieja amiga del rey Alfonso, y Valentina de Moreneses, la prima extravagante y alocada de la joven reina Pilar, que volverá a estar encarnada por Anna Castillo.

Estas dos nuevas incorporaciones se unen a un reparto que, encabezado por Castillo (Escape, Girasoles Silvestres), también volverá a contar con Ernesto Alterio (Un funeral de locos, Todos los lados de la cama) de nuevo dando vida a Guillermo, jefe de la Casa Real.

Pablo Derqui (Furia, Los renglones torcidos de Dios), Ramón Barea (Cinco lobitos, La boda de Rosa), Joan Carreras (El ministerio del tiempo, Desaparecidos) o Pablo Vázquez (La virgen roja), que ya formaron parte de la primera temporada, también repetirán en la nueva entrega.

SEIS NUEVOS CAPÍTULOS Y REGIAS LOCALIZACIONES

La segunda temporada de Su majestad, que aún no cuenta con fecha de estreno, estará compuesta de seis capítulos. La serie se encuentra en pleno rodaje en localizaciones como el histórico Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén (Ciudad Real) y recorrerá algunos de los palacetes, fincas y localizaciones de la Comunidad de Madrid y alrededores.

Al igual que en la primera temporada el Palacio de Linares o el Casino de Madrid formarán parte de los escenarios principales de la ficción y se sumarán lugares tan reconocibles como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes, la Caja Mágica o el Palacio del Infante Don Luis (Boadilla del Monte), entre otras localizaciones.

"España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor.

Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, ex amante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar.", reza la sinopsis de Prime Video.