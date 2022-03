La genial reacción de Brie Larson (Capitana Marvel) al tráiler de Ms. Marvel

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Después de que Disney+ lanzara el tráiler de Ms. Marvel, el adelanto de la nueva serie protagonizada por Iman Vellani como Kamala Khan, sigue causando furor Tanto que incluso Brie Larson, que encarnó a Carol Danvers, más conocida como Capitana Marvel, ha tenido una genial reacción al tráiler de la nueva heroína del UCM.

Ha sido a través de su propia cuenta en Twitter donde la actriz ha compartido su reacción en la que parece estar entusiasmada con la llegada de Ms. Marvel.

"Eres una Superheroína Kamala", afirma Larson en su tuit.

Sin embargo, Larson no ha sido la única en celebrar la llegada de Ms. Marvel; Mark Ruffalo también ha querido dar la bienvenida a Kamala Khan como nuevo miembro del UCM y se ha mostrado agradecido a Marvel por "abrir nuevos caminos y representar el mundo en el que vivimos".

Marvel breaks new ground! Love you, @Marvel for reflecting the world we live in. Welcome to the family, Kamala! pic.twitter.com/IkoRkKsZGx