8 preguntas que la temporada 2 de El Juego del Calamar debe responder

La primera temporada de El Juego del Calamar ha concluido dejando en el aire un gran número de preguntas que su segunda tanda de episodios tendrá que responder. Desde cuestiones relacionadas con la organización detrás del juego, hasta detalles vinculados a los jugadores, hay muchos elementos que han quedado por el momento en el aire.

A pesar de que el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, no tiene intención a priori de desarrollar más capítulos, todo apunta a que, dado el éxito que ha tenido su primera temporada, Netflix logrará de un modo u otro crear nuevos capítulos con los que alimentar el fenómeno global en el que se ha convertido la serie.

Y a la espera de que se confirme esa más que posible segunda temporada, repasamos ocho preguntas a las que los nuevos capítulos de El Juego del Calamar tendrán que dar respuesta:

1.- ¿CÓMO SON SELECCIONADOS LOS JUGADORES?

Aunque en un primer momento puede parecer que los participantes son reclutados al azar, poco a poco se va descubriendo que todos comparten unas condiciones, normalmente dificultades económicas extremas que, de diferentes formas, les fuerzan a jugar. Aunque es posible que, con tanto dinero y poder como manejan los organizadores, puedan emprender investigaciones o incluso acceder a archivos bancarios e incluso estatales, este proceso de selección es algo que ha quedado por aclarar.

2.- ¿NADIE BUSCA A LOS DESAPARECIDOS?

En el transcurso de las pruebas más de 450 personas han perdido la vida en la primera temporada. Una cifra significativa que, teniendo en cuenta que el Juego se repite de forma anual, supone casi 2.300 desaparecidos en cinco años. Sin embargo, en ningún momento se habla de cómo se justifica esto o de cómo la policía no investiga un número tan masivo de personas que no regresan. ¿Hay una conspiración junto a las fuerzas del orden tal y cómo se dejó entrever? ¿Es el Juego una estrategia elitista para regular la demografía? Este es, sin duda, otro de los puntos más oscuros de la trama que habrá que aclarar para no caer en los, a veces inevitables, agujeros de guión.

3.- ¿A DÓNDE SE DIRIGE GI-HUN?

Al final de la serie, Gi-Hun decide no subir al avión y comenzar lo que parece una cruzada contra la organización del Juego. ¿En qué consistirá esa lucha? Es posible que, con recursos multimillonarios, el protagonista de la serie decida crear un comando destinado a localizar y destruir a quienes le hicieron pasar por una auténtica pesadilla.

4.- ¿SIGUE VIVO HWANG JUN-HO?

El detective que se infiltra para averiguar qué le ocurrió a su hermano, Hwang Jun-Ho, muere presuntamente tras descubrir que en realidad su familiar desaparecido es el Líder. Su propio hermano le dispara en el hombro (para darle una oportunidad de seguir con vida) y este cae al agua por un acantilado. Sin embargo, no se llega a ver en ningún momento su cuerpo. Esto hace posible que el personaje haya sobrevivido y que, conociendo lo que ahora conoce, emprenda una misión para desmantelar el Juego y atrapar a sus responsables. ¿Quizá junto a Gi-Hun?

5.- ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ IN-HO EN EL LÍDER?

Como ya se ha señalado, durante la primera temporada se descubre que In-Ho es en realidad el Líder. Sin embargo, en ningún momento se explica cómo ni por qué llegó a convertirse en el responsable del Juego. Muy posiblemente, si la segunda tanda de episodios indaga en la investigación de Jun-Ho y de Gi-Hun este dato sea revelado.

6.- ¿QUIÉNES SON LOS VIPS QUE APUESTAN EN EL JUEGO?

Mientras están teniendo lugar los juegos, un grupo de personajes enmascarados, los VIPs, apuestan grandes cantidades de dinero, como si se tratara de las carreras de caballos de las que tan fan era Gi-Hun. Aunque se entiende que son individuos de alto poder adquisitivo, en ningún momento se explica quién se esconde tras sus máscaras y por qué están ahí. ¿Son simplemente millonarios que compran su plaza para apostar en el juego... o hay algo más detrás?

7.- ¿CUÁNTOS JUEGOS HAY EN EL MUNDO?

Uno de los VIPs señala en cierto momento que los Juegos de Corea son los mejores de este año, lo cuál indica que hay más pruebas mortales que tienen lugar en todo el mundo. ¿Cuántos juegos más hay? ¿Están todos organizados por la misma gente? Sin duda esta es una cuestión que queda pendiente.

8.- ¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL NUEVO JUEGO... Y CÓMO EMPEZÓ TODO?

En tan solo una temporada, El Juego del Calamar ha sembrado un sólido canon que plantea toda una serie de acontecimientos anteriores a lo que los espectadores han podido ver hasta ahora. De este modo, es bastante posible que la segunda tanda de capítulos no sea una continuación sino una precuela, o que, si esta sigue desarrollando la narración de forma cronológica, lo haga con algunos flashbacks que expliquen lo sucedido en otras ediciones del Juego o incluso cómo Oh Il-nam, el anciano jugador 001, se convirtió en el Anfitrión. Además, habiéndose establecido que las pruebas tienen lugar también en otra localizaciones, es posible que la trama se desplace a un sitio distinto que no sea Corea.