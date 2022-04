Primeras imágenes de la serie de Entrevista con el vampiro

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

La novela Entrevista con el vampiro de Anne Rice dio el salto a la gran pantalla en 1994 de la mano de Neil Jordan y con Brad Pitt y Tom Cruise en los roles de Louis y Lestat respectivamente. La obra también se convertirá en serie en AMC, que ya ha lanzado las primeras imágenes de la producción.

Una de las fotos está protagonizada por Jacob Anderson en el rol de Louis jugando al póker. Dos imágenes son de Louis junto a Lestat (Sam Reid), mientras que la cuarta instantánea muestra una actuación musical.

Indulge yourself with a first look at #InterviewWithTheVampire, coming later this year to AMC+. pic.twitter.com/e13tUHF1Kn