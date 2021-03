Habrá película de Zatanna y los fans de DC piden a Alexandra Daddario como protagonista

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Tras lograr una pequeña reconexión con los fans gracias al Snyder Cut de Liga de la Justicia, el Universo DC sigue adelante. Warner ha confirmado que la película de la maga Zatanna está en marcha. Y a pesar de que el proyecto ya tiene directora, todavía no tiene protagonista aunque los fans ya están pidiendo que sea Alexandra Daddario.

Según informa Variety, el estudio ha contratado a la directora Emerald Fennell para escribir y posiblemente dirigir Zatanna. La noticia llega poco después de que la cineasta lograse cinco nominaciones a los Oscar por su película Una joven prometedora (Promising Young Woman), incluyendo mejor película, guion y actriz principal para Carey Mulligan.

Creada por Gardner Fox y Murphy Anderson, Zatanna es considerada una de las hechiceras más poderosas de DC. Sus habilidades mágicas son herencia genética de su padre, Giovanni Zatara, un reconocido alquimista. En las grapas, ha colaborado en varias ocasiones con la Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Oscura, cuando se han enfrentado a amenazas de índole mágica.

J.J. Abrams producirá la película a través de su empresa Bad Robot. Será la primera aparición de Zatanna en la gran pantalla, aunque ya apareció brevemente en televisión en la serie Smallville, donde fue interpretada por Serinda Swan. Por el momento Warner no ha anunciado a la actriz protagonista del filme.

LOS FANS QUIEREN A ALEXANDRA DADDARIO

La noticia de una película en solitario de Zatanna han vuelto a avivar las esperanzas de los fans, que durante años llevan pidiendo que Alexandra Daddario (Los vigilantes de la playa, Percy Jackson) interprete a la maga dentro del DCEU. Es una elección de casting popular entre el fandom que incluso ha suscitado algunos fan art muy espectaculares con la actriz caracterizada como la poderosa hechicera.

Con el anuncio de Fennell como guionista, y posiblemente directora, del filme, los fans han vuelto a acudir a las redes sociales pidiendo a Warner que elija a Daddario para el papel protagonista.

"Si Alexandra no es elegida para Zatanna, perderé definitivamente la fe en Hollywood. Quiero decir, no es que ahora tenga mucha", escribió un fan en Twitter, a lo que otro internauta añade que "ella nació para interpretar ese papel".

"Así que es una película de Zatanna y no una serie como pensamos originalmente", dice otro fan. "¡Y una directora brillante al frente! Ahora a esperar a ver quién será la protagonista. Todavía quiero a cierta Daddario en el papel".

Por el momento, Warner no se ha pronunciado al respecto de la petición de los fans, del mismo modo que no se ha anunciado fecha ni de inicio de rodaje ni de estreno para la película de Zatanna.