Primeras imágenes de Iruña 97, nuevo thriller de Movistar Plus protagonizado por Clara Galle y Álvaro Cervantes - MOVISTAR PLUS

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Movistar Plus ha lanzado las primeras imágenes de Iruña 97, una nueva serie original protagonizada por Clara Galle (Ni una más) y el ganador del Goya Álvaro Cervantes (Sorda). La ficción, que ya ha finalizado su rodaje, aborda una investigación criminal que tiene lugar durante las Fiestas de San Fermín.

Las siete fotografías que ha lanzado la plataforma muestran a los agentes Amaia y Julio, los personajes de Galle y Cervantes, en plena investigación durante los sanfermines. Mientras que el personaje de Galle aparece en varias imágenes con su uniforme policial, el de Cervantes se muestra en todas con la vestimenta típica de esta festividad, con un pañuelo rojo en el cuello.

Salvo las dos primeras fotos, las demás muestran cómo ha sido el proceso de rodaje, pues aparecen las cámaras o miembros del equipo dándoles directrices a los actores. Escenas en una sala de interrogatorio o en un bar, en las que aparece el protagonista tomando una copa con otro personaje o en medio de una multitud, aparecen en otras de las imágenes.

UN CADÁVER DURANTE LOS SANFERMINES

"Sanfermines 1997. Un cadáver sin identificar aparece a los pies de las murallas. Las autoridades lo despachan como el típico accidente en fiestas, pero Amaia (Clara Galle), una joven policía municipal, cree que se trata de un asesinato. Desoyendo a sus superiores, involucra a Julio (Álvaro Cervantes), un policía nacional de homicidios que acaba de regresar a Pamplona.

Pese a sus diferencias -ella, 'munipa' y euskaldún; él, de 'familia bien'- ambos unirán fuerzas para investigar un caso que resultará mucho más complicado de lo que nadie esperaba. Lo harán en una ciudad fracturada, donde la euforia de las fiestas convive con la amenaza del terrorismo, en el año en el que el secuestro de Miguel Ángel Blanco cambió la sociedad española para siempre", reza la sinopsis oficial de la serie, que tendrá seis episodios.

Completan el reparto de Iruña 97 Iñigo de la Iglesia (Patria), Pablo Gómez-Pando (El ser querido), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra), María Pujalte (Los misterios de Laura), Patxi Freytez (Todo sobre mi madre), Josean Bengoetxea (Celda 211), Itsaso Arana (Diecisiete), Fernando Albizu (El laberinto del fauno) o Ainhoa Santamaría (La casa de papel), entre otros.