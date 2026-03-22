El flashback de Esa noche, explicado: ¿Qué pasó con la madre de las tres hermanas?

Archivo - THAT NIGHT. Paula Usero as Cris, Clara Galle as Elena, Claudia Salas as Paula in THAT NIGHT. - LAIA LLUCH/NETFLIX - Archivo

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Esa noche, la serie protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, sigue a tres hermanas que se unen para encubrir un asesinato que una de ellas ha perpetrado por accidente. En esta situación de crisis, cada una adopta una posición distinta ante el dilema moral que supone algo así. No obstante, hay un episodio de su pasado que el thriller va revelando a cuentagotas y que resulta clave para comprender el porqué de las acciones de cada una.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata de la muerte de su madre, un trágico suceso que marcó a cada hermana de forma diferente. Aunque la serie va mostrando retazos de aquello, mediante 'flashbacks' fragmentados, no es hasta el último capítulo, en el que Cris (Paula Usero) vuelve con Ane (Alicia Falcó) al lugar de los hechos, cuando se desvela la historia al completo.

Lo que ocurrió fue que la madre de las hermanas, que sufría graves problemas de salud mental, se suicidó tirándose por el balcón y arrastrando con ella a dos de sus hijos. "La suerte fue que Elena solo tuvo unos rasguños y ya está. Roberto y amá no tuvieron tanta suerte", le cuenta Cris a Ane, revelando que tenían otro hermano, que murió esa noche.

Desde entonces, Paula (Claudia Salas), que al ser la mayor fue también la más consciente de lo que ocurría, se martiriza por no haber agarrado la mano de su madre con más fuerza cuando cruzó por su lado justo antes de acabar con su vida. Ese sentimiento de culpa le acompaña desde entonces y es lo que le empuja a adoptar el papel de defensora de Elena (Clara Galle) cuando atropella a Will. Obsesionada con proteger a su hermana pequeña esta vez, Paula llega incluso a cumplir condena por encubrirla.

Cris es la única de las tres que se libra de ir a la cárcel, pues considera que lo correcto es confesar la verdad y colaborar con la justicia. Ella estaba en la calle con sus amigos cuando su madre se suicidó por lo que, aunque trata de comprender a Paula, no arrastra esa culpa que, en el caso del personaje de Salas, la empuja a querer proteger a Elena por encima de todo.