Netflix cancela tras una única temporada Olympo, su drama deportivo

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Tras la cancelación de El refugio atómico, Netflix echa también el cierre a otra ambiciosa, aunque menos costosa, serie española. El servicio de streaming ha puesto punto y final a Olympo, el drama sobre un grupo de jóvenes deportistas que entrenan en el centro de alto rendimiento Pirineos y que estrenó el pasado 20 de junio.

Así, tras una única temporada de ocho episodios, la plataforma de streaming ha puesto fin a la serie protagonizada, entre otros, por Clara Galle, Agustín Della Corte, María Romanillos y Nuno Gallego.

Según confirma TVLine, Netflix ha cancelado inesperadamente Olympo, dejando, por lo tanto, indefinidamente en el aire el destino de Amaia Olaberria, la exigente capitana del equipo de natación sincronizada que, al final del octavo episodio, se desmayaba y caía inconsciente a la piscina.

La ficción, creada por Ibai Abad, Laia Foguet y Jan Matheu, que aspiraba a convertirse en la sucesora de Élite, alcanzó en su primera semana más de 20 millones de horas reproducidas y 3,2 millones de visualizaciones, además de mantenerse durante cinco semanas en el Top 10 global de Netflix de habla no inglesa.

Olympo seguía el día a día de varios jóvenes atletas que buscan destacar en el centro de alto rendimiento Pirineos. Todos y cada uno de ellos luchaba para alcanzar sus propios objetivos: un pase en el mundial, conseguir un lucrativo patrocinio o simplemente no decepcionar a sus familias. Conforme avanzan los capítulos, la ficción va revelando que Olympo, la prestigiosa marca que concede los tan ansiados patrocinios, somete a sus atletas a un innovador (e ilegal) tratamiento: un dopaje indetectable en los controles habituales.

Amaia está dispuesta a exponer la situación y, poco a poco, se le van sumando otros deportistas. Pero más allá de abordar el tema del dopaje en el ámbito deportivo para mejorar el rendimiento de los atletas, otra de las facetas que conquistó a la audiencia fue la inclusión de varias historias con personajes LGBTQ+. Especialmente la de Roque Pérez, el capitán del equipo de rugby al que da vida Della Corte, quien además es abiertamente gay.

"En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?", reza la sinopsis oficial de Olympo.

Dirigida por Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad y Ana Vázquez, y producida por Zeta Studios, Olympo también cuenta en su elenco con Nira Osahia, Martí Cordero (4 estrellas), Juan Perales, Andy Duato (HIT) y Najwa Khliwa (Menudas piezas), entre otros.